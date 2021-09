Lesestadt Kitzscher: So großartig ist der Buchsommer gelaufen

Kitzscher

Mause-Kitzscher, Klein Chicago... Was gibt es nicht alles für abfällige Beinamen für die Kleinstadt an der Eula. Die jedoch können nach den zurückliegenden Sommerferien alle vergessen werden. Kitzscher ist eine Lesestadt. Der Buchsommer Sachsen, an dem die städtische Bibliothek teilnahm und zu dem sie Kinder und Jugendliche aufgerufen hatte, führte zu einem regelrechten Ansturm auf Bücher.

Hier sind die puren Zahlen: 51 Mädchen und Jungen, so viele wie nie, schrieben sich in Kitzscher für den Buchsommer ein. Zwischen Mitte Juli und Anfang September liehen sie 278 Bücher aus. 38 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben es geschafft, in den Ferien mindestens drei Bücher zu lesen. Die Fleißigsten schafften sage und schreibe 30.

Bürgermeister würdigt die Leselust

Dieses Ergebnis beeindruckte Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) so sehr, dass er persönlich die Zertifikate für die erfolgreichen Buchsommer-Absolventen überreichte. Das sollte eigentlich auf dem neu gestalteten Markplatz passieren. Der gewählte Tag war aber ausgerechnet der, an dem es fast unterbrochen regnete, sodass die Veranstaltung ins Foyer des Rathauses verlegt wurde.

Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Buchsommer in Kitzscher haben eine Urkunde, ein kleines Geschenk und einen Eis-Gutschein erhalten. Quelle: André Neumann

Schwestern verbringen ganze Lese-Vormittage

Der Bürgermeister spannte daraus gleich den passenden Bogen und sagte: „Das ist zwar kein Buchsommerwetter, es kommt aber den Leseratten entgegen.“ Leseratten? Ist das noch sprachpolitisch korrekt? Eileen Petzold hat kein Problem damit, wenn ihre Töchter Liana (7) und Felina (12) so bezeichnet werden. Denn schließlich haben sowohl die jetzige Zweitklässlerin als auch die ältere Schwester die Nase in den Ferien sehr oft und sehr tief ins Buch gesteckt.

Die beiden haben sogar ganze Lese-Vormittage miteinander verbracht. Dann saßen die Mädchen zwischen Frühstück und Mittag mit ihren Büchern in der Stube und legten höchstens mal eine Trinkpause ein. Wenn die Mama dann von der Arbeit kam, konnte es passieren, dass Liana sagte: „Mama, wir müssen morgen in die Bibliothek, ich habe keine Bücher mehr.“

Die Jüngere las 20 Bücher, darunter viele von Hexe Lilly und vom kleinen Wikinger-Jungen Wickie. Die Ältere verschlang gleich alle Bände der „Schule der magischen Tiere“ und noch einiges anderes, wodurch sie es auf 30 Bücher brachte. Das war das Spitzen-Lesepensum im Kitzscheraner Buchsommer, das neben ihr auch noch Niklas Falkenthal erreichte.

Sonderpreis für die jüngsten Leserinnen

Wenn der 14-Jährige einmal in der Woche in die städtische Bibliothek in Kitzscher geht, bringt er meist ein ganzes Paket voller ausgelesener Exemplare mit und schleppt ein neues wieder heraus. Zu seiner Ferien-Lektüre gehörten diesmal alle Harry-Potter-Bände. „Ich lese die ganze Zeit“, verriet der Schüler, der Lieblingsplatz dafür ist sein eigenes Zimmer.

Hanna Friedrich (7), die ihre sechs Bücher wirklich ganz allein gelesen hatte, bekam einen Sonderpreis als jüngste Teilnehmerin, ebenso wie Liana Petzold als zweitjüngste. Laut Reglement des Bibliotheksverbandes hätten die zwei noch gar nicht mitmachen dürfen, denn das Sommer-Lesevergnügen richtet sich an Elf- bis 16-Jährige. Doch Bibliotheksleiterin Nicole Görnitz-Köhler drückte ein Auge zu.

Größeres Budget im nächsten Jahr

Auch bei der Auswahl der Bücher. Denn die 70 Exemplare der für die Aktion vorgesehenen Neuerscheinungen, für die das Budget reichte, waren natürlich nicht genug, um den Lesehunger aller Akteure zu stillen. Die ja 278-fach zugriffen. Deswegen, freut sich die Bibliothekschefin, werde sie beim nächsten Mal eine höhere Förderung vom Kulturraum und von der Stadt Kitzscher bekommen und dann mehr Exemplare für den Buchsommer kaufen können.

Bibliothekschefin Nicole Görnitz-Köhler und Bürgermeister Maik Schramm freuen sich über die Finanzzusage für mehr Bücher bei der Aktion im nächsten Jahr. Quelle: André Neumann

Die fleißigen jungen Leserinnen und Leser in Kitzscher konnten sich nicht nur über eine Urkunde und ein kleines Geschenk inklusive Gutschein für ein Softeis von der Eisdiele am Markt freuen – den die meisten gleich einlösten. Fast allen winkt auch eine Eins im Schulfach Deutsch. Jedenfalls sei das mit der Oberschule schon so abgesprochen, versicherten Schramm und Görnitz-Köhler. Und mit den Lehrerinnen in der Grundschule werde er noch reden, sagte der Bürgermeister.

Von André Neumann