Mal zum Lesen ins Kulturhaus Kitzen zurückziehen oder ein paar Bücher zum Schmökern mit nach Hause nehmen? Das ist möglich, sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen. Ein kleines, gemütliches Lesestübchen wartet im Erdgeschoss (ehemaliger Jugendclub) nur darauf, dass es endlich öffnen darf. Aus annähernd 1000 Büchern und Zeitschriften kann hier ausgewählt werden, von Bildbänden, Kunst- und Sachbüchern über Lexika, historische Romane und Kriminalliteratur bis hin zu zeitgenössischer Belletristik, Kinderbüchern, utopischer und erotischer Literatur. Es kommen immer neue Bücher dazu, freut sich Ekkehard Friedrich (76), der das Lesestübchen zusammen mit Marianne Busch (62) und Petra Zentner (65) betreut.

Räume in Eigenleistung hergerichtet

Die Idee dazu wurde im vergangenen Sommer geboren – und lernte schnell laufen. Aus dem Gemeindearchiv waren schnell ein paar Regale besorgt und Marianne Busch stellte umzugsbedingt weitere Bücherregale zur Verfügung. Handwerker aus dem Ort richteten die beiden Räume in Eigenleistung unentgeltlich her, sie verlegten den Fußboden neu, malerten die Wände, befestigten die Regale. Mit Fördermitteln aus dem Regionalbudget wurden zwei Sofas, Accessoires, Tische und Stühle angeschafft. Diese stammen aus einem Eiscafé in Weißenfels und bringen nun ein ganz besonderes Flair in die gute Stube.

Im neuen Lesestübchen Kitzen stapeln sich die Bücher sogar auf dem Fensterbrett. Quelle: Kathrin Haase

Erinnerungen an die einstige Zentralbibliothek

In Kitzen gab es schon einmal einen Ort der Literatur, erinnert sich Ekkehard Friedrich, der die Restbestände aus der einstigen Zentralbibliothek kurz nach der Wende vor der Müllhalde rettete. „Mangels Geldes wurde 1990 die hauptamtliche Bibliothekarin entlassen und mangels Leserinteresse 1992 die Bibliothek ganz geschlossen“, schrieb die LVZ im Juni 1993. Literaturfreunde taten sich damals zusammen und holten die Bücher handwagenweise aus dem Kulturhaus ab. „Nun bringe ich sie nach und nach an ihren alten Bestimmungsort zurück“, so der Rentner.

Fast 5000 Bücher hat er zu Hause stehen, viele davon sind geschenkt, getauscht oder stammen von Flohmärkten. „Davon habe ich vielleicht 2000 gelesen“, sagt der gelernte Ingenieur für Papierverarbeitung und Verpackungstechnik, „ich bräuchte dreimal so viel Lebenszeit, um all das zu schaffen.“ Ekkehard Friedrich liebt Geschichte genauso wie Lyrik, Biografien, Belletristik, aber auch Klassiker wie Hemingway. „Ich lese jeden Tag, das lasse ich mir nicht nehmen“, sagt der 76-Jährige über sein liebstes Hobby.

Ekkehard Friedrich ist eine ausgesprochene Leseratte und gibt von seiner privaten Sammlung gerne ein paar für das neue Lesestübchen in Kitzen ab. Quelle: Kathrin Haase

Keine Bibliothek, keine Mitgliedschaft

Zusammen mit Marianne Busch (62) und Petra Zentner (65) kümmert er sich um das neue Lesestübchen, dessen Premiere sich coronabedingt immer weiter verschiebt. „Wir sind keine Bibliothek“, sagt Marianne Busch ausdrücklich. „Wer Lust zum Lesen hat, kommt einfach vorbei, kann sich mit einem Buch zurückziehen, oder nur auf einen Kaffee und zum Reden reinschauen. Ganz unkompliziert, ohne Anmelden oder Mitgliedschaft. Wir sind sowas wie die Kaffee trinkenden Bücherwürmer von Kitzen und offen für alle.“ Die einstige Deutsch- und Englischlehrerin ist selbst eine ausgesprochene Leseratte und liebt vor allem Krimis von Henning Mankell und Andreas Franz und liest auch gerne mehrere Bücher parallel.

Sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen, soll das Lesestübchen montags, mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet haben. Es ist alles vorbereitet und eingerichtet, das Trio steht förmlich in den Startlöchern. Nur ein klitzekleines Problem hat Ekkehard Friedrich noch: „Mich müsste man noch an der Kaffeemaschine anlernen. Die beherrsche ich noch nicht.“

Das neue Lesestübchen im Herrenhaus Kitzen hat neben Romanen und Lexika auch Sport- und Kinderbücher, utopische Literatur, Zeitschriften, Kunst- und Sachbücher parat. Quelle: Kathrin Haase

Von Kathrin Haase