Lessingstraße in Rötha könnte früher fertig werden

Rötha

Voraussichtlich einige Tage früher, als geplant, kann der Verkehr in der Lessingstraße in Rötha wieder rollen. Dort steht der Neubau einer Abwasserleitung kurz vor dem Abschluss.

Wie der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain Sven Lindstedt auf Anfrage informierte, seien die Rohre verlegt und das Planum für den Deckenschluss in der Fahrbahn hergestellt.

„Nur für das Aufbringen des Asphaltes ist es noch etwas zu kalt“, so Lindstedt. Der damit rechnet, dass das in den nächsten Tagen erfolgen könne. Die Straßensperrung sei bis zum 17. April angekündigt, der Verkehr könnte aber sicher ein paar Tage eher frei gegeben werden.

Anfang November war in der Lessingstraße ein Kanalschacht eingebrochen. Die Straße war deswegen schon damals für mehrere Wochen gesperrt. Jetzt ließ der AZV seit dem 10. Februar zwischen Mozartstraße und Güntzelstraße rund 110 Meter des Kanals erneuern.

Sven Lindstedt geht nun davon aus, dass in der Lessingstraße in den nächsten Jahren an der Kanalisation nichts mehr getan werden müsse. Der Abschnitt in Richtung Bahnhofstraße sei schon vor einigen Jahren erneuert worden. Der nächste größere Kanalbau stehe in der Güntzelstraße bevor.

Stadt, AZV und der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land wollen in diesem Jahr mit dem grundhaften Ausbau des westlichen Teils der Güntzelstraße beginnen. Wann genau, ist noch offen, da die Stadt noch auf Fördermittel wartet.

Von André Neumann