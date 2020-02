Letzte Versammlung – Bornaer Bergleute werden immer älter

Borna

Bergbau und Borna – diese Kombination bekommt immer mehr eine historische Dimension. Das wird am Donnerstag deutlich werden. Dann kommen die Mitglieder der Ortsgruppe Borna der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) 17.30 Uhr zur Mitgliederversammlung in der Grundschule Nord zusammen. Es ist die letzte Versammlung der Gewerkschaftsgruppe in Borna.

Früher über 1000 Gewerkschaftsmitglieder in Borna

„Das ist eine Frage der Demografie“, macht Dietmar Stein klar. Er war seit 26 Jahren der Kopf der Gewerkschaftsgruppe, zu der noch über 100 Leute zählen. Unterm Strich wurden es Jahr für Jahr weniger. In ihren besten Zeiten, Anfang der 90er-Jahre, hatte die Bergbaugewerkschaft in Borna eine vierstellige Mitgliederzahl. Jetzt stünden turnusmäßig wieder Wahlen an. Dafür aber, so gibt Stein zu verstehen, finden sich nicht mehr genügend Leute.

Jugendklub in der Bornaer Lessingstraße

Der bisherige Vorstand war in die Jahre gekommen. Eine Reihe von Leuten geht auf die 80 zu. Stein selbst ist mit seinen gerade einmal 64 Jahren sozusagen der Benjamin unter den gewerkschaftlich organisierten einstigen Bergleuten und Chemiearbeitern. Die IGBCE in Borna – das war früher eine unübersehbare Größe. Es gab Zeiten, da konnte sich die Gewerkschaft einen eigenen Jugendklub leisten, in der Lessingstraße, wo unter dem Namen „Toleranz“ das einstige Pionierhaus zu neuem Leben erweckt wurde. Das war 1997, in dem Jahr, als die Bergbaugewerkschaft ( IGBE) mit der Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik fusionierte und so zur IGBCE wurde.

Aus für die IGBCE-Veranstaltung am 1. Mai in Borna

Später allerdings musste der damalige Leipziger IGBCE-Bezirkschef Uwe Bruchmüller die Schließung des Jugendklubs verkünden. Letztlich mangels (Mitglieds-)Masse. Zu dieser Zeit, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, war es auch vorbei mit der alljährlichen Großveranstaltung der IGBCE am 1. Mai auf dem Bornaer Marktplatz. Die wurde immerhin von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi übernommen, die seither zu einem Familienfest einlädt. zr1Zg0cX9mY

Geschichte sind auch schon längst die Veranstaltungen anlässlich des Tages des Bergmanns Anfang Juli. Damals lud die IGBCE zum Bergmannsstammtisch nach Witznitz ein.

Letzte Versammlung in Borna

Bisher gab es alljährlich drei thematische Mitgliederversammlungen der IGBCE in Borna, sagt Dietmar Stein, der auch lange Jahre als allgemein geschätzter Stadtrat ( SPD) bekannt war. Damit ist es jetzt vorbei. Bei der finalen IGBCE-Versammlung geht es in der Grundschule Nord um das Thema „Altersmedizin“.

