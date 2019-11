Letzte Wiesenblick-Grundstücke vor Verkauf

Groitzsch

Zu haben ist schon seit Monaten keins mehr der Baugrundstücke im Groitzscher Wohngebiet „ Wiesenblick“. Verkauft sind aber dennoch nicht alle. Für zwei, um genau zu sein, gibt es noch keine Unterschriften auf dem Notarvertrag. „Manchmal dauert es etwas nach der Reservierung“, sagt Mario Kühnel, der in der Stadtverwaltung für die Liegenschaften zuständig ist. Das könne an Finanzierungsverhandlungen, Bauanfragen, Terminschwierigkeiten und mehr liegen. Er gehe aber davon aus, dass der Stadtrat in der nächsten (Dezember) oder übernächsten Sitzung (Februar) die Verkäufe beschließen kann.

Laut Belegungsplan zum Groitzscher Wohngebiet "Wiesenblick" sind alle Grundstücke vergeben, das heißt, mindestens fest reserviert. Quelle: fischer

Augsburger und Obertitzer bauen im „ Wiesenblick “

Anfang November hatte das Gremium den Bürgermeister mit dem Abschluss der Geschäfte für die Parzellen 22 und 23 von insgesamt 25 beauftragt. Das wird gut 150 000 Euro ins Stadtsäckel spülen. Erwerber sind eine Familie aus Augsburg und eine aus Obertitz.

Bei Letzterer mahnte Grünen-Stadtrat Jens Hausner Bedenken an. Es wäre doch eine Schwächung der Groitzscher Position, Obertitz vor der möglichen Abbaggerung für den Braunkohlentagebau zu retten, wenn ein Grundstück des Dorfes sozusagen freiwillig an das Förderunternehmen Mibrag verkauft werden würde. „Darauf hat die Stadt keinen Einfluss“, entgegnete Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Das hat uns eigentlich auch nicht zu interessieren. Ein Wohnortwechsel steht jedem zu und frei.“

Mühlgrabenufer bleibt städtisches Eigentum

Ingo Thienemann (Grüne) wollte wissen, wie mit den Uferbereichen des Mühlgrabens an beiden Grundstücken verfahren wird. Er hege Befürchtungen wegen Stegbaus. Diese bleiben Eigentum der Stadt, können aber von den Erwerbern genutzt, jedoch nicht bebaut werden, so Kunze. „Die Häuslebauer müssen dafür diese Gewässerrandstreifen pflegen. Und sie müssen der Stadt nach Ankündigung Zutritt gewähren.“

In den Verträgen verlangt die Stadt, dass die Käufer innerhalb von drei Jahren in die Häuser einziehen und dort zehn Jahre ihren Erstwohnsitz haben.

Lesen Sie auch:

Von Olaf Krenz