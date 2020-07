Lichtshow und Whisky-Proben in offenen Dorfkirchen im Leipziger Land

Landkreis Leipzig

Große Orgel, kleine Dorfkirche: Den Grund für diese in der Püchauer Peterskirche gegebene Konstellation erfuhren am Sonnabend bei abendlichen Führungen jene, die sich zur mittlerweile 14. Ökumenischen Nacht der offenen Dorfkirchen im Landkreis Leipzig auf den Weg in Sachsens ersterwähnte Ortschaft gemacht hatten. „Das große Instrument hat sehr wahrscheinlich mit dem nahen Schloss und den damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten zu tun“, erläuterte Manuel Rotter, seines Zeichens Elftklässler am Wurzener Lichtwer-Gymnasium.

In einer Facharbeit beschäftigt sich derzeit der 17-jährige Altenbacher, der sich selbst seit einigen Jahren dem Orgel-Spiel widmet, intensiv mit der dringend sanierungsbedürftigen Püchauer Jehmlich-Orgel. Und hofft dabei, dem Instrument aus dem Jahr 1923 noch einige Geheimnisse entlocken zu können. „Es ist bekannt, dass einige Elemente vom Silbermann’schen Vorgänger-Instrument verbaut sind, und vielleicht stoße ich ja noch auf das eine oder andere bislang Unbekannte.“

Lichtperformance „Revolution & Demokratie“

Hinreichend bekannt sind demgegenüber die politischen wie gesellschaftlichen Ereignisse der vergangenen drei Jahrzehnte im wiedervereinten Deutschland. Zu einem Rückblick der besonderen Art lud am späten Sonnabendabend Mutzschens Pfarrer Henning Olschowsky die Nachtschwärmer an seine Stadtkirche ein, deren Fassade die (Licht-)Malerin Julia Schäfer und der Lichttechniker Johannes Schmidt dazu nutzten, ihre Licht- und Musikperformance „Revolution & Demokratie“ in Szene zu setzen.

Zu vorgerückter Stunde, um bei absoluter Dunkelheit Strich für Strich leuchtende, raumhohe Bilder an dem Gotteshaus entstehen zu lassen, die, wie es die Künstlerin treffend beschrieb, zum Leben erwachen und zur Musik zu tanzen beginnen. „Wir sind mit unseren Performances sehr gern auch in Kirchen unterwegs, weil diese ein besonderes Ambiente bieten“, so die Berlinerin, für deren Zwischenstopp in seinem Ort sich Pfarrer Olschowsky auch im Namen der rund 150 Gäste ausdrücklich bedankte. „Normalerweise sind ja solche Arbeiten nur in den großen Städten zu sehen.“

30 Jahre deutsche Einheitsgeschichte im Zeitraffer: An der Stadtkirche Mutzschen setzen Licht-Malerin Julia Schäfer und Lichttechniker Johannes Schmidt ihre Licht- und Musikperformance „Revolution & Demokratie“ in Szene. Quelle: Detlef Rohde

Große Städte mussten die Bewohner des Landkreises Leipzig am Sonnabend nicht ansteuern, um Kultur zu erleben. Denn trotz der bestehenden Corona-Beschränkungen hatten sich auch in diesem Jahr einige Kirchgemeinden an der offenen Dorfkirchen-Nacht beteiligt, wobei rund 20 evangelische Gotteshäuser und katholische Kapellen ihre Türen öffneten. „Aus den bekannten Gründen haben wir die Gemeinden hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Teilnahme erst sehr kurzfristig kontaktieren können, und entsprechend hat die Zeit zum Druck eines Flyers gefehlt“, berichtete Patricia Rosenheinrich aus der Superintendentur des Kirchenbezirkes Leipziger Land.

Hereinspaziert in die Dorfkirche: Der Naunhofer Ortschronist Andreas Klöthe stellt in der Kirche Ammelshain sein Buch „Sagen, Sagenhaftes und Gesagtes“ vor. Quelle: Dietze

Bunter Querschnitt an Angeboten

Und obgleich das Programm in diesem Jahr um einiges schlanker als in den Vorjahren gestaltet war, so bot es doch einen bunten Querschnitt an Angeboten. In Zweenfurth gab es mit dem Leipziger Ensemble „Voicemade“ sogar Live-Musik zu erleben. „Wir verfügen an unserer Kirche über eine Freifläche, mit deren Nutzung für Kulturveranstaltungen wir gut vertraut sind, und somit haben wir in diesem Jahr kurzerhand unser gesamtes Programm nach außen verlegt“, sagte Kirchenvorstandsmitglied Gudrun Döring.

In die Kirche hinein wurde demgegenüber in Albrechtshain geladen, um dort mit dem gebotenen Abstand die Vernissage einer Ausstellung mit dem Titel „Vielfalt“ zu feiern, zu der Jugendliche und Erwachsene des Bornaer Kinder- und Jugendhauses „Habitat“ Beiträge beisteuerten. „Mit der künstlerischen Arbeit sollen sich die Bewohner ausprobieren, Ressourcen heben und Selbstbewusstsein aufbauen“, erläuterte Kunstpädagogin Maren Ingrid Kühn, die das Kunstprojekt fachlich begleitet.

Ressourcen heben und Selbstbewusstsein aufbauen: Kunstpädagogin Maren Ingrid Kühn und Erzieher Nino Wolf stellten in der Albrechtshainer Kirche die Kunstprojekte der Habitat-Bewohner vor. Quelle: Roger Dietze

Die Großpötzschauer nutzen seit Langem ihre Kirche als Ort der Begegnung. „Die Leute bringen sich tatkräftig in die Kirche mit ein, wenn es um den Erhalt des Gotteshauses geht“, sagte Jens Dietrich vom Förderverein. „Vor Jahren haben wir solche kulturellen Ereignisse ins Leben gerufen, da sich die Substanz der Kirche stellenweise in einem erbärmlichen Zustand befand. Das auf diese Weise eingenommene Geld floss in die Sanierung des Objektes, das sich mittlerweile als kultureller Ort einen Namen über die Gemeindegrenzen, quasi bis hin nach Leipzig, gemacht hat“, so Dietrich.

Buchlesung mit Autor Karsten Kruschel in der Großpötzschauer Kirche. Quelle: René Beuckert

Für den Buchautor Karsten Kruschel, der spannende Science-Fiction-Geschichten vorlas, war die Begegnung in der Kirche mit den Besuchern ein Heimspiel, denn er brauchte nur einige Schritte zu gehen, um vor Ort zu gelangen. „Es ist hier meine dritte Buchlesung. Vielen Leuten scheinen meine Fantasie-Geschichten zu gefallen, da einige von ihnen immer wieder kommen“, stellte Kruschel fest.

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und so schöpft der Science-Fiction-Autor aus dem Vollen. In seiner Vorstellung verknüpft er wahre Begebenheiten miteinander, dahingehend, dass sich für den Leser daraus fantasievolle Ausblicke in die Zukunft eröffnen, die wohl immer nur Science-Fiction bleiben. „Ich nehme den Leser gern mit auf die Reise, wobei manche Begegnungen in der Zukunft mitunter real erscheinen“, meinte Kruschel.

Ein musikalisches Zwischenspiel in der Pödelwitzer Kirche – dann geht es um gute schottische Tropfen. Quelle: René Beuckert

In der Pödelwitzer Kirche trat neben dem heiligen Geist auch jener aus der Flasche hervor, den Thilo Kraneis, ein Kenner von Whisky der feineren Art, entweichen ließ. „Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Geschichte um den schottischen Whisky. Für mich ist es immer wieder faszinierend zu erleben, wie sich der Geschmack von Landstrich zu Landstrich ändert“, sagte Kraneis fest. Wer an diesem Abend seinen Worten lauschte, wurde gewahr, dass über die Herkunft, die Bedeutung und letztlich den Brennvorgang, welcher zu dem geistreichen Getränk mit seiner rauchigen Note führt, stundenlang erzählen werden kann.

Fachsimpelei über schottischen Whisky

Besucher Dietmar Wollnitza meinte, es sei schon faszinierend, wie viele Sorten es gibt und welche Geschichten dahinterstecken. „Ich bin zwar kein ausgesprochener Kenner, doch der Geschmack ist für mich dennoch entscheidend“, gestand Wollnitza. Seine Frau Carmen Jubel meinte, dass ihr die milderen Sorten eher zusagen. Da konnte Whisky-Kenner Kraneis nur zustimmen: „Besonders die milderen Sorten treffen zunehmend den Geschmack der Frauen, die diesen gern in der Gemeinschaft erleben.“

Jens Staude spielt an der Kieritzscher Orgel. Quelle: René Beuckert

Zu später Stunde öffnete die Kieritzscher Kirche ihre Pforten. Für Kirchenmusikdirektor Jens Staude aus Borna war es ein Erlebnis der besonderen Art. „Es ist meine erste öffentliche Begegnung mit der Orgel in dieser Kirche, die ihre Feinheiten hat. Deshalb habe ich schon zuvor an ihr geprobt, um ihren Klang zu erfassen“, verriet Staude.

Superintendent Jürgen Kinder, der heitere Texte beisteuerte, wollte die Begegnung der Menschen mit dem Gotteshaus nicht missen. „Die Nacht der offenen Dorfkirchen ist ein schöner Anlass, gemeinsam etwas zu erleben, was nicht nur Christen vorbehalten bleibt.“ Besucher Erhard Nitzsche sagte, dass er gern das kulturelle Angebot annimmt. „Es müsste mehr Veranstaltungen dieser Art im ländlichen Raum geben“, meinte Nitzsche.

Von Roger Dietze/ René Beuckert