Lieder zum Advent erklingen in sanierter Kirche in Oelzschau

Rötha/Oelzschau

Mit dem Konzert vier ehemaliger Thomaner endet das Kulturjahr in der sanierten Magdalenenkirche in Oelzschau. Am 15. Dezember singt hier das Ensemble Circulus Virtuosus. Beginn ist 17 Uhr.

Die Ensemblemitglieder sind mit Chormusik aufgewachsen, gehen heute im beruflichen Leben allerdings andere Wege: Countertenor Thomas Zehrfeld ist Facharzt für innere Medizin, Tenor Jörg Bierkämper ist Augenarzt, Werbeagentur-Mitarbeiter Markus Gabriel singt Bariton und der Linguist Frieder Flesch Bass. Die vier treffen sich regelmäßig zur Probenarbeit, um ihr musikalisches Hobby auf hohem Niveau zu halten.

Name des Ensembles leitet sich vom „Circulus Vitiosus“ ab

Der Name des Ensembles leitet sich vom „Circulus Vitiosus“ ab, dem so genannten Teufelskreis. Er stellt vor allem für die Mediziner im Ensemble eine humoreske Assoziation zu ihrem Beruf und zur Musik dar. In Oelzschau begeben sich die vier Sänger von Circulus Virtuosus auf eine musikalische Reise durch die Weihnachtszeit.

Die Zuhörer erwarten Lieder und Gesänge, mit denen sich die Sänger auf die Begegnung mit dem neu geborenen Christus vorbereiten. Es erklingen Adventsgesänge („Macht hoch die Tür“), besinnliche Weihnachtslieder („Ich steh an deiner Krippe hier“) sowie Lieder zur festlichen Weihnacht und zum Neujahr („Frieden und ein sel’ges Jahr“).

Mit dem Konzert endet das erste Kulturjahr nach der Innensanierung der Oelzschauer Magdalenenkirche. Das Programm hatten die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Mölbis und der Förderverein für die Kirche gemeinsam aufgestellt.

Abschluss der Innensanierung der Kirche mit Gottesdienst gefeiert

Der Abschluss der Innensanierung war am 24. März mit einem Festgottesdienst gefeiert worden. Es folgten eine Lesung mit Uwe Stöss, der noch vor überschaubarem Publikum aus seinen Kurzgeschichten las. Im Juni trat der Leipziger Kammerchor mit seinem Programm skandinavischer Chorwerke in der Magdalenenkirche auf.

Das traditionelle Magdalenenfest bildete am 28. Juli den sommerlichen Höhepunkt und den Beginn der Sommerpause. Die endete mit dem Auftritt des Blockflötenensembles Leipzig. Kornelius Unckel und das Blockflötenensemble erzählten die Geschichte des Kulturkonflikts im England des 17. Jahrhunderts.

Das 5. Oelzschauer Turmblasen läutete am 30. November den Beginn der Adventszeit ein. Jetzt dürfen sich die Oelzschauer und ihre Gäste auf das Konzert mit Circulus Virtuosus freuen. Und schon mal gespannt sein, was das Kulturjahr 2020 in Oelzschau bereithalten wird.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, der Förderverein bittet die Besucher um Spenden zur weiteren Sanierung der Kirche. Noch ist nämlich einiges zu tun. Als nächstes wollen die Oelzschauer die Orgel sanieren.

Von André Neumann