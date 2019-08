Neukieritzsch/Deutzen

Für ein paar Stunden konnte man am Markt in Deutzen wieder alles Mögliche einkaufen: Kartoffeln, Äpfel, Toilettenpapier, Milch, Spülmittel, Toast, Zucker, Öl, Wischlappen... all das eben, was man landläufig als Waren des täglichen Bedarfs bezeichnet.

Und was Bewohner in Deutzen in dieser Breite nicht mehr bekommen. Denn der Lebensmittelladen im ehemaligen Konsum am Markt schloss Ende 2018, der Fleischer ist schon länger zu, das über Backwaren hinausgehende Angebot beim Bäcker ist naturgemäß begrenzt, und im Getränkehandel gibt es eben nur Getränke.

Da hatte sich die Partei „Die Linke“ für ihren Tante-Emma-Laden quasi das richtige Terrain rausgesucht. Denn bei der so benannten Wahlkampftour geht es tatsächlich darum, die Idee von kleinen Geschäften oder multifunktionalen Häuser in die Orte zu bringen, um die die Handelsketten einen Bogen machen, und in denen der letzte private Lebensmittelhändler aufgegeben hat.

Mit dem Tante-Emma-Laden macht die Linke Wahlkampf in Deutzen. Quelle: André Neumann

Fahrender Tante-Emma-Laden kommt in Deutzen gut an

In Deutzen fand die Idee durchaus Resonanz. Nachdem Enrico Bracht die Verkaufsfront seines fahrenden Tante-Emma-Ladens geöffnet hatte, waren schon die ersten Deutzener da, die ihm gegen eine Spende (denn es war ja kein richtiger Laden) etwas von seinem Sortiment abnahmen. Und ihm sagten, was fehlt: Mehl.

„Was wir hier machen, ist ja nur, auf ein Problem hinzuweisen“, sagt Rico Gebhardt, Spitzenkandidat der Linken für den sächsischen Landtag.

Und dieses Problem besteht eben nicht einseitig in der Weigerung von Unternehmern, im Dorf ein Geschäft zu betreiben. Die andere Seite ist, weiß auch Linken-Kreisvorsitzender und Wahlkämpfer Holger Luedtke: „Es muss auch jemand hingehen.“

Fahrender Tante-Emma-Laden in Deutzen. Quelle: André Neumann

Linke hat kein Rezept, wie Dorfladen funktionieren soll

Und wie es damit aussieht, dafür ist die Deutzenerin Karin Brummer ganz sicher kein Einzelbeispiel: Beim örtlichen Fleischer, als es den noch gab, sei sie vielleicht einmal im Monat gewesen. Den Lebensmittelladen hätten sie oder ihr Mann einmal die Woche aufgesucht. Um etwas zu holen, was nach dem Einkauf im Supermarkt noch fehlte.

Jens Buder kann sich gar nicht erinnern, wann er mal in dem Geschäft war. „Unsere Tochter hat sich da gern mal was geholt“, sagt er.

Ein Rezept dafür, wie ein Dorfladen funktionieren kann, hat auch Rico Gebhard nicht. Aber eine Idee, was er als Regierender tun würde: „Wir würden einen Ansprechpartner für Dorfläden installieren“, einen, der Interessenten an einem solchen Geschäft durch die Instanzen begleitet. In anderen Bundesländern würde es so etwas geben. Einen langen Atem müsse man mit so einem Laden trotzdem haben, egal nach welchem Modell er geführt werde. Der Staat, sagt Gebhardt, werde sich aber auf jeden Fall mit engagieren müssen.

Letzte Betreiberin des ehemaligen Konsums in Deutzen gab auf

Als im vorigen Jahr die letzte Betreiberin des ehemaligen Konsums den Mietvertrag schon gekündigt hatte, wurde im Neukieritzscher Gemeinderat gerade über die Stellungnahme zur Ansiedelung eines großen Aldi-Marktes in Borna gesprochen. Der Bürgermeister sagte bei der Gelegenheit, gäbe es einen Interessenten für ein neues Geschäft, würde er den Deutzener Laden sogar für einen symbolischen Euro vermieten. Es ist nicht bekannt, dass sich jemand gemeldet hätte.

Jetzt ist es dafür zu spät. Das Ladenlokal wird für die Bibliothek hergerichtet, die aus dem geschlossenen Schulhaus ausziehen muss.

Von André Neumann