Linke sind gegen Bornas Bewerbung um den Tag der Sachsen

Auch die Linken-Fraktion im Bornaer Stadtrat macht sich prinzipiell für die Durchführung weiterer Großveranstaltungen in Borna stark. Allerdings mit einem großen Aber. Es gehe dabei auch um den richtigen Zeitpunkt, sagt Nadja Luedtke, Tochter der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Die 22-Jährige, gelernte Krankenschwester, ist die jüngste Bornaer Stadträtin. Sie reagiert damit auf eine Forderung der SPD-Stadtratsfraktion, die kürzlich die Bewerbung der Stadt um den Tag der Sachsen beziehungsweise die Landesgartenschau gefordert hatte (die LVZ berichtete).

Linken-Stadträtin Nadja Luedtke ist gegen eine Bewerbung von Borna für weitere Großveranstaltungen. Andere Projekte haben Vorrang. Quelle: Jens Paul Taubert

Barrierefreiheit am Bornaer Bahnhof hat Priorität

Zwar hätten sich die Linken bereits in ihrem Wahlprogramm vor der Stadtratswahl am 26. Mai deutlich für die Durchführung des Tages der Sachsen und der Landesgartenschau ausgesprochen. Zunächst gebe es aber andere Prioritäten, so Luedtke weiter. Dazu gehörten neben den bevorstehenden Sanierungen der Eisenbahnbrücken in der Deutzener und der Luckaer Straße auch die Sanierung der Grundschule Neukirchen sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Bahnhof.

Das alles enge den finanziellen Spielraum der Stadt ein, so die Linken-Stadträtin. Vorrang habe für sie zudem die Schaffung von Seminar- und Veranstaltungsräumen im ehemaligen Blockheizwerk in der Angerstraße.

Erntedankfest in Borna war ein „gelungenes Event“

Luedtke würdigt das Landeserntedankfest vor zwei Wochen als „gelungenes Event mit sachsenweiter Ausstrahlung“. Außerdem lobt sie den Einsatz von Stadträten wie dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke und ihrem Fraktionskollegen Tino Johne, die Besucher aus den Bornaer Partnerstädten Etampes und Irpen betreut hatten.

