Neukieritzsch/Lippendorf

Zwei Leichtverletzte und wohl ein Totalschaden waren am Montagnachmittag die Folgen eines Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 71 zwischen Lippendorf und Neukieritzsch. Ein Pkw Citroën C 5, aus Richtung Zwenkau kommend, kam gegen 15 Uhr etwa 50 Meter hinter dem Abzweig Kieritzsch von der regennassen Fahrbahn nach rechts ab und flog über den Straßengraben. Dabei überschlug sich das Auto und drehte sich fast in die Gegenrichtung, ehe es mit der Front gegen eine Baum prallte. Die Insassen, eine Frau und ein Mann, hatten noch Glück im Unglück, sie wurden wahrscheinlich nur leicht verletzt, dennoch aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Von okz