Lippendorf: Seniorenclub Kraftwerk wird 25 Jahre alt

Erste-Hilfe-Kurse, Radtouren, Chorkonzerte und PC-Lehrgänge: Der Seniorenclub Kraftwerk Lippendorf/Thierbach ist äußerst umtriebig. Und das seit 25 Jahren. Erst vor wenigen Tagen hatten die rund 140 Mitglieder – alles ehemalige Kraftwerker in Thierbach und Lippendorf – den Geburtstag gefeiert und auf die vergangenen Jahre geblickt. „Und es war nie langweilig“, sagt Klaus Lange, Vorsitzender des Seniorenclubs.

Im Gegenteil. Allein 300 Kegelnachmittage fanden seit Gründung am 12. Dezember 1994 statt, fast 30 Mehrtagesfahrten, mehr als 20 Radtouren und unzählige Lehrgänge am PC und zuweilen auch Verkehrssicherheitstrainings. Zudem gehört die Arbeitsgemeinschaft „Kraftwerksgeschichte“ zum Club, die die Historie der Standorte dokumentiert und archiviert. Ein Projekt der AG war die Schaffung einer Stele, die mittlerweile vor dem Kraftwerk steht. „Wir haben ein breites Angebot in vielen Bereichen“, macht Rolf Berger, stellvertretender Vorsitzende, deutlich.

140 Mitglieder hat der Club der Senioren Lippendorf

Rund 140 Mitglieder hat der Club, und längst nicht alle sind ehemaliger Kraftwerker. Mittlerweile gehören viele Ehepartner zum Verein, aber auch Senioren, die Anschluss suchen und gerne in Gemeinschaft unterwegs sind. Der Verein selbst ist Bestandteil des Dachverbands der Seniorenvereine der Energiewirtschaft. Und der verzeichnet mittlerweile mehr als 4100 Mitglieder deutschlandweit.

Die Tanzgruppe aus Böhlen sorgt für Unterhaltung im Seniorenclub Lippendorf. Quelle: privat

Große Unterstützung erfahren die Senioren seit der Gründung vom Kraftwerk Lippendorf selbst. Sie können hier genauso die Bürotechnik nutzen wie auch die Räumlichkeiten. „Die Vorstandssitzungen halten wir hier ab, aber auch die Jahreshauptversammlungen“, sagt Lange. Zudem gebe es die Möglichkeit, hin und wieder Führungen über das Gelände und durch die Anlagen selbst zu erleben. Für beide Seiten ist es ein stetiges Geben und Nehmen. Denn häufig führen auch ehemalige Kraftwerker Besuchergruppen durch Lippendorf.

Mehrtägige Tour ins Erzgebirge geplant

Derzeit sammelt der Vorstand wieder Ideen für weitere Unternehmungen im kommenden Jahr. Eine steht schon fest: eine mehrtägige Tour ins Erzgebirge. Auch Vorträge wird es wieder etliche geben, „und vielleicht finden wir ja auch mal etwas, das wir noch gar nicht gemacht haben“, sagt Lange. „Wir sind wirklich für alles offen“, ergänzt Berger.

Von Julia Tonne