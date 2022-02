Neukieritzsch/Lippendorf/Dresden

Wasserstoff ist als möglicher Energieträger der Zukunft in aller Munde. In der Bergbau- und Energieregion Mitteldeutsches Revier im Landkreis Leipzig versuchen die Kreisverwaltung und etliche weitere Akteure seit Monaten, die Weichen in Richtung einer Wasserstoff-Infrastruktur zu stellen.

Demnächst könnte es konkreter werden, und dabei spielt womöglich der Standort des Braunkohlekraftwerkes in Lippendorf eine entscheidende Rolle. Denn zwei große Akteure auf dem ostdeutschen Energiesektor, die Mitnetz Gas und die Leag (Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG), wollen jetzt gemeinsam handeln.

Die Leag, die ihren Sitz in Cottbus hat, betreibt in der Lausitz Braunkohletagebaue und Kraftwerke und in Lippendorf das Braunkohlekraftwerk. Das im Jahr 1999 in Betrieb gegangene Werk soll laut Kohleausstiegsgesetz nur noch bis 2035 elektrischen Strom erzeugen.

Produzent und Verteiler wollen gemeinsam handeln

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas (Mitnetz Gas) mit Sitz in Kabelsketal verfügt in Teilen der ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über ein rund 7000 Kilometer langes Gasnetz. Der Energieproduzent und der Energieverteiler wollen nun gemeinsam eine Wasserstoff-Infrastruktur in Ostdeutschland aufbauen.

Dazu unterzeichneten die beiden Unternehmen kürzlich in Dresden im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) einen Kooperationsvertrag. Der sieht eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung von wegweisenden Wasserstofflösungen für das Lausitzer und das Mitteldeutsche Revier vor.

Angefangen von der Erzeugung über den Transport und die Verteilung bis hin zur Lieferung von grünem Wasserstoff an den industriellen Kunden wollen die Unternehmen ihre Kräfte bündeln. „Ziel ist es, partnerschaftlich eine vollständige Wasserstoff-Wertschöpfungskette zur Dekarbonisierung der Regionen aufzubauen und so einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 zu leisten“, heißt es in einer Mitteilung beider Unternehmen.

Pilotprojekt bei Lippendorf

Dabei sollen die Aufgaben nach den jeweiligen Stärken verteilt werden. Die Leag schreibt sich die Erzeugung des grünen Wasserstoffs auf die Fahnen. Grün bedeutet, dass für den Prozess Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wird. Mitnetz Gas will das vorhandene Netz perspektivisch zu einem Wasserstoffnetz umwandeln und somit Transport, Verteilung und Lieferung des Energieträgers übernehmen.

Wasserstoff gilt vielen als Energieträger der Zukunft. Quelle: akitada31/Pixabay.com

Die Leag hat bereits in Cottbus ein Modellprojekt zum Aufbau einer ersten dezentralen Wasserstofferzeugung inklusive Wasserstofftankstelle in der Lausitz vorangetrieben. Im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung des Energiekonzerns mit Mitnetz Gas ist die Rede von „gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der regionalen Wasserstoffbereitstellung für Mobilitätslösungen“.

Zugleich wird in dem Zusammenhang explizit von einem Pilotprojekt im Raum Lippendorf bei Neukieritzsch gesprochen. Weitere Projekte im Landkreis Leipzig, heißt es, befinden sich in der Prüfung.

Betriebsratschef sieht richtigen Schritt

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sieht in der Absichtserklärung der beiden Unternehmen auch hinsichtlich des Standortes Lippendorf eine positive Botschaft. „Weil Wasserstoff die Zukunft ist“, gibt er sich überzeugt. Allerdings kritisiert er die Kommunikation mit den politischen Akteuren vor Ort. Er selbst habe erst aus den Medien erfahren, was sich hier für die Zukunft des Industriestandortes anbahnen könnte.

Das Landratsamt des Landkreises Leipzig, sagt Landrat Henry Graichen (CDU), sei auf der Arbeitsebene über die angestrebte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen informiert gewesen, die er für sehr sinnvoll halte. „Denn“, sagt Graichen, „die Leag ist Energieerzeuger und will es erklärtermaßen hier am Standort auch bleiben.“ Und an der Mitnetz Gas mit ihrem Netz komme man beim Transport von Wasserstoff kaum vorbei.

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet auch Kraftwerks-Betriebsratsvorsitzender Jens Littmann den Vorstoß von Leag und Mitnetz Gas. Dem Arbeitnehmervertreter geht es naturgemäß um den Erhalt von Industriearbeitsplätzen und den Erhalt des Industriestandortes. Zusammen mit den bisherigen Aktivitäten könnte das Kooperationsprojekt dem dienen.

Wasserstoff-Pläne könnten einige Jobs sichern

Bislang gibt es Pläne für die Erzeugung von Solarstrom durch die Firma Move On Energy im 500-Hektar-Energiepark Witznitz zwischen Rötha, Kahnsdorf und der Pleiße sowie durch einen von der Leag bei Böhlen geplanten Park und von Windstrom, den Tagebaubetreiber Mibrag erzeugen will.

Behälter zur Aufbewahrung von flüssigen Wasserstoff auf dem Gelände des Chemie-Konzerns Linde in Leuna. Quelle: Peter Wölk

Kombiniert mit einer Wasserstoffproduktion am Kraftwerksstandort und einem Gaskraftwerk, dass die Leag ebenfalls hier errichten will, würden zwar bei weitem nicht alle Arbeitsplätze des Tagebaus und des Braunkohlekraftwerkes ersetzt werden können, sagt Littmann. Aber mit vielleicht rund 150 Jobs hätte man schon eine gute Basis. Und die Mibrag habe zudem eigene Pläne für die Erzeugung von Wasserstoff.

Noch haben sich Leag und Mitnetz Gas nicht konkreter zu ihren Plänen im Landkreis Leipzig und bei Neukieritzsch geäußert. Das soll aber, so ist von der Leag zu hören, in den nächsten Wochen geschehen.

Von André Neumann