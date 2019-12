Literarisches Quartett in Groitzscher Kirche

Groitzsch

Die Groitzscher Frauenkirche lockte in der Vorweihnachtszeit wieder viele Zuhörer an, die das Vorlesen humorvoll, besinnlich geschriebener Weihnachtsgeschichten mögen. Unter dem Motto „Meine liebste Weihnachtsgeschichte“ zogen am Freitagabend vier Vorleser die Besucher in ihren Bann. Bürgermeister Maik Kunze und Buchhändlerin Adelheid Böhmichen zählten ebenso dazu wie die örtliche Physiotherapeutin Ute Plescher sowie als Gastleser Reinhard Schmidt aus Freiberg.

Vorlese-Aktion gibt es seit 14 Jahren

Pfarrerin Friederike Kaltofen berichtete, dass das Vorlesen seit etwa 14 Jahren zelebriert wird. „Die besondere Atmosphäre in der Kirche fasziniert viele Leute so sehr, dass sie sich das Vorlesen der Weihnachtsgeschichten nicht entgehen lassen“, hob Kaltofen hervor. Besucher kommen nicht nur aus Groitzsch, sondern auch aus Umlandgemeinden und dem Leipziger Raum. Weiter war Reinhard Schmidt aus Freiberg angereist, dem besonders gedankt wurde.

Früherer Direktor des Oberbergamtes liest in Groitzsch

Reinhard Schmidt ist von der Groitzscher Historie angetan. „ Groitzsch ist schon ein bedeutungsvoller Ort, den es sich lohnt näher zu betrachten“, meinte der frühere Direktor des sächsischen Oberbergamtes in Freiberg. Mit dem Vorlesen ist er seit frühester Kindheit aufgewachsen. „Was ich in meiner Kinderzeit selber erfahren konnte, habe ich an meine Kinder weitergegeben. Eine Stunde Vorlesen war bei uns normal“, erzählte der Freiberger. Und so war es ihm ein Leichtes, aus dem Buch von Peter Rosegger mit dem Titel „Als ich Christtagsfreude holen ging“ vorzutragen.

Junge Gemeinde spendet Erlös aus Keramikverkauf

Besucherin Barbara Zabel war schon früh gekommen, um sich einen guten Platz zu sichern. „Ich nehme schon seit vielen Jahren am Vorlesen teil. Für mich ist damit auch die Vorfreude auf Weihnachten verbunden.“ Genauso verfolgt Erhard Brumme das Ereignis seit vielen Jahren. „Ich bin seit Anfang an dabei, um in der Gemeinschaft den Weihnachtsgeschichten zu lauschen.“

Am Kircheneingang hat die junge Gemeinde einen Stand mit selbst gefertigten Keramiken aufgebaut. „Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute“, betonte Maria Kraneis. Für Wolfgang Böhmichen vom Kirchenvorstand machen die zumeist humorvollen Weihnachtsgeschichten den Reiz der Veranstaltung aus. „Die treffen den Geschmack der Besucher ganz besonders.“

Von René Beuckert