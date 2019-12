Borna

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der Authobahn 72 in Höhe der Anschlussstelle Borna-Süd. Ein Lkw missachtete die Vorfahrt eines Autos, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Eine 62-Jährige fuhr mit einer 17-Jährigen die S51 von Zedtlitz in Richtung Borna. In Höhe der Anschlussstelle A72 kam dem Renault Megane ein Lkw entgegen. Der Lastwagenfahrer wollte nach links in Richtung Anschlussstelle Borna-Süd abbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt der 62-Jährigen.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und ambulant durch die Rettungskräfte behandelt. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ungefähr 12 000 Euro.

Von LVZ/nag