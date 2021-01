Lobbyisten werben für Ausflug ins Kohrener Land

Frohburg/Kohren-Sahlis

Eine liebliche Landschaft mit Mischwäldern, klaren Bächen, einer mehr als 1000 Jahre währende Geschichte mit Töpferhandwerk, Sehenswertem, Gastronomie und vielen Freizeit-Einrichtungen: „Raus ins Grüne – rein ins Kohrener Land“ ist nicht nur der Slogan des ersten Flyers, den die Arbeitsgruppe (AG) Tourismus Kohrener Land erstellte. Es ist Programm, für das anderthalb Dutzend Aktive, die unter dem Dach des großen Tourismusvereins Borna und Kohrener Land ihren Landstrich neu in den Fokus der Erholungssuchenden rücken wollen. Inzwischen wurden Rundwege konzipiert, Informationsstellen gekennzeichnet. Der Facebook-Auftritt macht mit kleinen Filmen neugierig auf den Südzipfel des Leipziger Landes, der seit mehr als 120 Jahren namhaftes Ausflugsziel nicht nur der Messestädter, sondern auch der Chemnitzer und Ostthüringer ist.

Anbieter an der Basis setzen Akzente

„Wir haben hier so eine tolle Gegend, die müssen wir noch bekannter, wieder bekannter machen“, sagt Peter Ruf, Wahl-Kohrener und Journalist. Gastronomie-Urgestein Peter Hetzer („Lindenvorwerk“, Verein Lindigtmühle) und er holten vor knapp zwei Jahren Mitstreiter an einen Tisch. Die Arbeitsgruppe, die sie gründeten, versteht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz des zum Anfang der Neunzigerjahre gegründeten Fremdenverkehrsverbandes, jetzt Tourismusverein. Sie setzt als Plattform des Vereins auf Basisarbeit, also Kärrnerarbeit.

Kohren-Sahlis von oben: Im Vordergrund schlängelt sich die Sommerrodelbahn zu Tal. Quelle: Falk Opelt

Musik, Bewegung, Handwerk: Kohrener Land bietet viel

„Die Tourismus-Information unseres Vereins ist auf dem Markt in Borna, also weit weg für die, die spontan nach Kohren-Sahlis kommen. Deshalb wollen wir vor Ort selbst aktiver werden“, sagt Ruf, der selbst im Vorstand des Tourismusvereins mitarbeitet. Besagter Flyer, der Besuchswertes von Töpfermuseum bis Balancehaus, von Schwindpavillion bis Sommerrodelbahn vorstellt, wurde inzwischen hundertfach an die Adressaten gebracht. Wer sich über das Kohrener Land informieren will, kann das zudem dezentral in den Museen, in der Bäckerei Reiße, in der Gaststätte Lindenvorwerk, in der Evangelischen Heimvolkshochschule, in der Gruppen gern Quartier nehmen. Informationsmöglichkeiten vor Ort ausweiten, auch digital, hält Ruf für wichtig: „Da sind wir noch nicht ganz zufrieden.“

Im Frühjahr gibt es eine Ansichtskarten-Serie

Eine überraschend starke Resonanz erfahren die Online-Aktivitäten der AG. „Der Adventskalender auf unserer Facebook-Seite stellt einzelne Orte vor“, sagt Ruf. Regelmäßig finden die 900 Abonnenten hier neue Informationen, Filme, Hinweise; die Zahl der Seitenaufrufe ist inzwischen fünf- bis sechsstellig. Andere Mitstreiter der AG konzipierten elf Rundwege durch das Kohrener Land. Abrufbar sind die auf der Homepage des Tourismusvereins, wo auch Dokumente zum Herunterladen hinterlegt sind. Eine Ansichtskarten-Serie ist in Vorbereitung. Die Corona-Pandemie hatte die Bemühungen dazu ausgebremst, doch im Frühjahr 2021 sollen die ersten Karten vorliegen.

Burgtürme sollen aufgewertet werden

Weithin ausstrahlen soll künftig wieder das Kohrener Wahrzeichen, die beiden Burgtürme. Der Impuls an die Stadt Frohburg, das Areal auf einem Felssporn zu sichern und aus dem Schlaf der vergangenen Jahrzehnte zu holen, kam von der AG. Sie möchte einen der Türme begehbar machen, wünscht sich eine kleine Naturbühne auf dem romantischen Plateau hoch über der Wyhra. Vielleicht, hoffen Peter Ruf und die Mitstreiter, lasse sich manches bis 2024 zumindest beginnen. Dann wäre in Kohren 1050 Jahre Ersterwähnung zu feiern.

Stimmen: „Alle Kraft auf das Kohrener Land konzentrieren“ Dass die AG auf dem besten Weg ist, Naherholung und Tourismus im Kohrener Land neue Impulse zu geben, davon ist Falk Opelt überzeugt. Er kümmert sich vor allem um Foto- und Filmmaterial und um die Netz-Aktivitäten. Der „große“ Verein stellt sozusagen das Gerüst „oder – weil es gerade in die Zeit passt – sucht einen wunderschönen Weihnachtsbaum heraus, den wir von der AG mit Weihnachtsschmuck behängen. Lametta allein bringt ohne Baum nichts, ein Baum ohne Schmuck lässt auch einen gewissen Charme vermissen. Das eine geht nicht ohne das andere.“ Peter Hetzer : Fokus auf die Region richten „Die AG ist für mich eine wichtige Plattform. Durch die Konzentration der Arbeit auf das Kohrener Gebiet können konkrete Verbesserungen schneller und unbürokratischer möglich gemacht werden“, sagt Wolf Peter Hetzer, Vorsitzender des Vereins Lindigtmühle und Jahrzehnte Lindenvorwerks-Wirt. Basisarbeit und eine regionale Bewerbung zahlten sich aus, eine deutschlandweite Werbung eher kaum, so seine Erfahrung im Zeitalter der digitalen Medien. „Deshalb meine ich, sollte die touristische Entwicklung des Tourismusvereins sich auf die Arbeit in der Region konzentrieren. Eine Fusion mit den benachbarten Heimat- und Verkehrsverein Rochlitz könnte von Nutzen sein und sollte für die Zukunft nicht außer Acht gelassen werden.“ Anknüpfungspunkte sehe er auch zum Leipziger Neuseenland. Jörg Günther: Wir wissen am Besten, worauf es ankommt „Wir sind die, die am ehesten profitieren. Wir sind am Nächsten dran und wissen, wovon wir reden“, unterstreicht Jörg Günther die Wichtigkeit der AG. Gemeinsam mit seiner Frau Karola betreibt er den „Irrgarten der Sinne“. Man brauche keine Einmischung von außen, die nicht direkt mit dem Tourismus verbunden sei. Ebenso wenig „politische Einmischungen. Was rauskommt, sieht man am Beispiel von Frohburg und Geithain. Der Stellenwert für uns ist klar: Wir verlassen den Tourismusverein, arbeiten aber gern und mit aller Kraft in der AG mit.“ Falk Opelt : Qualität hat großen Stellenwert Für Falk Opelt geht es weniger um das Wohin, mehr um das Wie. „So bitter die Auswirkungen von Corona für den Tourismus sind: Der Pandemie-Stillstand zwingt uns, Dinge kritisch zu hinterfragen, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Schon dieser Sommer hat gezeigt, dass die Deutschen für ihren Urlaub das Inland entdeckt haben.“ Dieser Trend werde sich bei größerer Reisefreiheit abschwächen, „doch wenn die Erfahrungen positiv waren, werden die Gäste zurückkommen.“ Es gelte deshalb, Qualitätsketten kritisch zu hinterfragen. Das Kohrener Land mit seiner Lage zwischen Chemnitz und Leipzig bietet genau das, was sich in den Ballungsräumen als neuer Trend herausgestellt hat: Naturnaher Urlaub. Das müsse man gemeinsam noch deutlicher herausarbeiten. Und das entspreche der Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen.

Von Ekkehard Schulreich