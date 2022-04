Lobstädt/Deutzen: Steht ein Dorffriedhof vor der Schließung?

Borna

Die Emmauskirchgemeinde Bornaer Land braucht Geld. Viel Geld, wie Pfarrer Reinhard Junghans zu verstehen gibt. Dabei geht es nicht um neue Orgeln oder Gemeindezentren, sondern um die Friedhöfe. Denn die Kirchgemeinde, die es in dieser Form seit gut zwei Jahren gibt, ist neben dem Bornaer Friedhof auch für insgesamt sechs Dorffriedhöfe zuständig. Der Finanzbedarf dafür liegt bei etwa einer halben Million Euro.

Der Friedhof in Borna: Er hat eine Größe von vier Hektar. Quelle: Jens Paul Taubert

Wirtschaftlich betreiben lässt sich allerdings nur der Friedhof in der Leipziger Straße/Scheunenstraße in Borna. Hier gibt es im Jahresschnitt etwa 250 Bestattungen. Außerdem ist der Friedhof, der Ende des vorletzten Jahrhunderts angelegt wurde, in einem ordentlichen Zustand. Er ist sauber und hat eine neue Feierhalle, und auch die Friedhofsmauer ist in Ordnung. Eine Mauer aus Klinkersteinen, in der Anschaffung keineswegs ein Schnäppchen, die aber auch nicht verputzt werden muss.

In manchen Jahren überhaupt keine Bestattung

Anders sieht es auf den Friedhöfen in den einstmals selbständigen Gemeinden von Lobstädt, Kahnsdorf, Lippendorf, Kieritzsch, Großzössen und Deutzen aus. Hier gibt es im Jahr vielleicht 20 oder auch 25 Bestattungen, in manchen Jahren auf manchen Friedhöfen aber auch nicht mal eine einzige. Ein Finanzierungsproblem der Sonderklasse, wie Pfarrer Junghans vorrechnet, wobei sich die Kosten, womöglich in vier- oder fünfstelliger Höhe, keinesfalls umlegen lassen.

Der Friedhof Borna: Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Quelle: Jens Paul Taubert

Friedhofsmauern in schlechtem Zustand

Was aber ebenfalls schmerzlich zubuche schlägt, ist der Zustand mancher Friedhofsmauer. Etwa in Lobstädt oder in Kahnsdorf. Die Bauwerke sind baufällig, womit das Problem aber nur bedingt beschrieben ist. Denn Friedhofsmauern, sagt der Pfarrer, „müssen gegründet werden.“ Also fest im Erdreich verankert werden, so wie es auch bei einem ordentlichen Einfamilienhaus Fall ist. Und das kostet. „Da müssen Sie von sechsstelligen Beträgen ausgehen“, so Junghans, was den Finanzbedarf von etwa 500 000 Euro erklärt.

Das Undenkbare denken

Allerdings geht es nicht, das Geld innerhalb des gesamten Haushalts der Emmauskirchgemeinde hin- und herzuschieben. Gewissermaßen als Querfinanzierung. Junghans: „Das ist nicht möglich.“ Deshalb müsse auch das Undenkbare gedacht werden: die Schließung eines Friedhofs.

Entscheidung muss bald fallen

Weil die Ruhestätten Borna als ungefährdet gilt, käme dafür ein Friedhof auf den Dörfern in Frage, die allesamt zur Gemeinde Neukieritzsch gehören. Junghans lässt sich nicht darauf festlegen, welcher Friedhof dafür in Frage kommt. Zugleich macht er klar, dass eine Entscheidung in dieser Sache wohl schon recht bald fallen muss. Er betont aber, dass das Ende eines Friedhofs keine schnelle Sache ist.

Bagger rückt nicht gleich an

Ein Friedhof kann nach geltendem Recht frühestens 20 Jahre nach der letzten Bestattung geschlossen werden. Und auch in dieser Zeit können Laufzeiten für Gräber verlängert werden. Wenn dann dereinst der Friedhof tatsächlich als solcher geschlossen würde, „kommt auch nicht gleich der Bagger und schafft Platz für ein Einfamilienhaus“. Vielmehr werde der Friedhof dann zu einem Park, dessen Betreten freilich auf eigene Gefahr erfolge. Selbst das müsse nicht das Ende der dort vorhandenen Ruhestätten bedeuten. Umbettungen wären auch dann möglich.

