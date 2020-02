Neukieritzsch/ Lobstädt

Eine bisher unbekannte Person ist in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte in Lobstädt eingebrochen. Der Täter versuchte durch mehrere Türen in das Gebäude zu gelangen, was ihm schließlich auch gelang. In der Privatwohnung angekommen, durchsuchte der Täter die Räume und stahl mehrere hundert Euro Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Von lvz