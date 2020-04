Lobstädt: Erzieherinnen schicken bunten Gruß an Kinder

Neukieritzsch/Lobstädt

Seit einigen Tagen grüßt vom Zaun neben dem Eingang zur Kindertagesstätte „Lobstädter Würmchen“ in dem Neukieritzscher Ortsteil ein bunt beschriebenes Tuch. „Wir vermissen euch“, steht darauf. Der Spruch ist umgeben von mehreren Vornamen von Erzieherinnen und Kindern. Und es dürfen gern noch mehr werden.

Ausgedacht haben sich den Schmuck für den Zaun der AWO-Einrichtung, die etwas Ähnliches im Internet gesehen hatten. Beim Gestalten haben dann auch die anderen mitgemacht. „Auch bei uns ist ja zurzeit nur Notbetreuung“, sagt Erzieherin Silke Würker. Um die fünf Kinder kämen jeden Tag in die Einrichtung. Die Erzieherinnen bemühen sich für die um das gewohnte Tagesprogramm. „Wir basteln, spielen singen und gehen raus in den Garten“, sagt Silke Würker. Wenn aber statt 70 nur eine Handvoll Kinder im Haus sind, dann fehlen den Erzieherinnen ihre Schützlinge und den Kindern ihre Freunde. Deswegen, das ist die Idee hinter dem bunten Tuch, dürfen alle Eltern, die mit ihren Kindern an der Einrichtung vorbeikommen, deren Namen darauf schreiben. Wer es schon allein kann, darf das natürlich auch selbst machen. Das Tuch füllt sich unterdessen schon mit vielen weiteren Namen und Grußkarten.

Von André Neumann