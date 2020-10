Lobstädt: Floriansjünger treffen sich zum Fotoshooting

Neukieritzsch/Lobstädt

Mit einer nicht ganz alltäglichen Aktion wollen die Kameraden der Lobstädter Ortswehr auf sich aufmerksam machen. Am Sonnabend trafen sich Feuerwehrfrauen und -männer zum Fotoshooting. Mit ihren Konterfeis sollen Flyer und Plakate gestaltet werden, die für eine Mitgliedschaft bei den Floriansjüngern werben.

Bewohner für Feuerwehrarbeit sensibilisieren

„Mit dieser außergewöhnlichen Aktion erneuern wir zugleich den Bestand an Fotos in der Wehr, der schon einige Jahre alt ist“, sagte der kommissarische Ortswehrleiter Christian Heider. Für die Kameraden sei es zudem wichtig, die Bewohner für die Feuerwehrarbeit zu sensibilisieren. „Im Ort wohnen viele junge Leute, die vielleicht Gefallen daran finden. Auch Kinder und Jugendliche sind bei uns willkommen. Besonders den Jüngsten vermitteln wir spielerisch das Einmaleins beim Brandschutz“, so Heider.

Anzeige

50 Einsätze für Lobstädter Kameraden

Wenn die Wehr noch viele Jahre Bestand haben soll, ist die Nachwuchsgewinnung das A und O. „Die Feuerwehrarbeit hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Das Aufgabenfeld ist breit gefächert, reicht von Verkehrsunfällen bis zur technischen Hilfeleistung. Im zurückliegenden Jahr hatten wir nahezu 50 Einsätze zu verzeichnen“, ließ Ortswehrleiter Heider Zahlen sprechen. Auch für die Gemeinschaft steht die Feuerwehr ein, sie bereichere den Veranstaltungskalender des Ortes. So initiieren die Kameraden das Maibaumsetzen ebenso wie eine Weihnachtsaktion, bei der die Einwohner den Weihnachtsbaum im Ort mit selbstgebasteltem Baumbehang schmücken.

Das Geld für die Foto-Aktion stammt übrigens aus der Kameradschaftskasse. In der wiederum klingelte es kräftig, nachdem die Stadt Pegau kürzlich alte Rechnungen für Hochwassereinsätze aus dem Jahr 2013 gegenüber der Gemeinde Neukieritzsch beglichen hatte.

Von René Beuckert