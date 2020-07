Lobstädt: Wie eine Familie darum kämpft, dass Wildschwein Borsti wieder nach Hause kann

Neukieritzsch

Das Gelände ist verwaist, die Luftballons hängen ungenutzt am Baum, der Futtertrog bleibt leer und die Schlammpfütze ist längst ausgetrocknet. Wildschwein Borsti, das bisher bei Familie Puppe im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt lebte und für ordentlich Furore sorgte, musste sein Zuhause verlassen. Der zweijährige Keiler lebt seit drei Wochen im Leipziger Wildpark. Für Manuela Puppe, ihren Mann und ihre Kinder eine Katastrophe. Und für Borsti wahrscheinlich nicht weniger.

Denn dort lebt er bislang allein, sieht zwar durch den Zaun seine Artgenossen im Nachbargehege, ist aber ganz schnell da, wenn menschliche Besucher vorbeikommen. Vor allem, wenn Puppe kommt, hält den Keiler nichts mehr im Gebüsch. Ein Ruf nach seinem Namen genügt, und Borsti flitzt, was die Beine hergeben.

Familie Puppe hat Borsti mit der Flasche großgezogen

Dass Borsti nun doch umziehen musste, ist ein schwerer Schlag für die Familie, die das Wildschwein vor zwei Jahren als verletzten Frischling fand und es liebevoll aufpäppelte. „Wir haben Borsti mit der Flasche großgezogen“, erzählt Manuela Puppe im Wildpark. Die Nähe zu ihrem geliebten Tier treibt ihr immer wieder die Tränen in die Augen. „Mein Mann und ich sind beide krank geschrieben. Dass wir Borsti abgeben mussten, hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.“

Dabei hatte das Veterinäramt des Landkreises Leipzig erst Anfang des Jahres grünes Licht dafür gegeben, dass der 170-Kilo-Keiler in Lobstädt bleiben kann. Vor wenigen Wochen dann die Wende. „Das Veterinäramt hat angerufen und uns mitgeteilt, dass es einen Platz im Wildpark für Borsti organisiert hat“, sagt Puppe, die die Entscheidung noch immer nicht fassen kann. „Selbst unser Tierarzt hat gesagt, dass Borsti schon längst kein Wildschwein mehr, sondern ein Hausschwein sei.“

Borsti sorgt mit Spaziergang durch Lobstädt für Schlagzeilen

Wie Puppe betont, habe sie alles umgesetzt, was das Veterinäramt gefordert habe: artgerechtes Futter, viel Platz zum Toben und Wühlen, Beschäftigung. Vor kurzem stand zudem noch zur Debatte, das Areal für Borsti zu vergrößern. „Die Planungen lagen vor, die Zaunteile hatten wir organisiert.“ Doch dann kam der Schock.

Der Streit darum, wo der Keiler am besten aufgehoben ist, entbrannte, nachdem der Schuppen, der auf Borstis Gelände steht, Feuer fing und das Wildschwein aus Angst ausbüxte und durch Lobstädt spazierte. Ein Video von dessen Ausflug ging viral, das Tier wurde weit über Lobstädt hinaus bekannt. Das Landratsamt wusste zu diesem Zeitpunkt bereits von dem ungewöhnlichen Haustier und stand in engem Kontakt zu Familie Puppe. Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, hatte wiederholt betont, dass die Haltung von Wildtieren grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise erlaubt sei. Und sie bleibt dabei: „ Borsti muss in eine artgerechte Haltung“, betont sie. Er sei ein ausgewachsener Keiler und brauche eine andere Umgebung, die seinen Bedürfnissen gerecht werde.

Anwältin sieht Vorgabe nach der Größe des Geheges erfüllt

Zwei davon: eine Rotte um ihn herum und ein Gehege mit rund 2000 Quadratmetern Platz. Beides sei bei Familie Puppe nicht gegeben. In einem Punkt widerspricht allerdings die Geithainer Anwältin Katja Hoger, die den Fall Borsti übernommen hat: bei der Größe des Areals. „Wir haben Leitlinien von Tierorganisationen, die sagen, dass mindestens 2000 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssten. Das aber habe ich nicht in irgendeiner gesetzlichen Form gefunden“, erklärt sie. Vielmehr gebe es ein vor einigen Jahren aufgestelltes Gutachten vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das eine erforderliche Fläche von 100 Quadratmetern vorsehe. Die 2000 Quadratmeter würden nur greifen, wenn das Gelände für die extensive Tierhaltung herhalten würde.

Puppe hofft dennoch, auch nach dem Umzug von Borsti noch eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. „Mein Mann ist schon lange krank, und durch Borsti hatte sich sein Zustand deutlich verbessert. Nun geht es ihm wieder richtig schlecht“, sagt sie verzweifelt. Weshalb sie hofft, dass Borsti als Therapieschwein gelten könnte. Die enge emotionale Bindung zwischen Schwein und Familie sieht auch Laux, betont aber, dass die Bedürfnisse des Tieres zu berücksichtigen seien. „Und das muss der Landkreis im Blick behalten.“

Borsti frisst nicht mehr

Für Puppe ist klar, dass ihre Familie immer auf die Bedürfnisse von Borsti geachtet habe. „Alle Vorgaben, die uns das Veterinäramt gemacht hat, haben wir umgesetzt.“ Weshalb sie die Entscheidung noch immer nicht nachvollziehen könne. „Wir können wir Borsti so viel bieten“, betont Puppe. Dass anscheinend auch Borsti seine Zieheltern vermisst, ist offensichtlich. Nicht nur, dass der Keiler kaum noch etwas frisst. Er kommt auch sofort angerannt, wenn Puppe am Zaun steht.

