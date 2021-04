Löschwasserzisterne im Bornaer Ortsteil Thräna ist einsatzbereit

Borna

Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort passt derzeit in den Bornaer Ortsteil Thräna. Denn dort ist nun die dringend erforderliche Löschwasserzisterne fertig geworden. Noch im Oktober hatten die Anwohner beim Ortsteilrundgang moniert, dass sich der Bau so ewig in die Länge zieht und dadurch zahlreiche angrenzende Garagen nicht genutzt werden können. Der Grund: Die Zisterne entstand genau zwischen den Garagenkomplexen, entsprechend abgesperrt und nicht zu befahren war der ganze Bereich.

Das Problem hat sich erübrigt, nun sind nicht nur die Garagen wieder frei zugänglich, sondern auch die Zisterne in Betrieb. Diese fasst 100 Kubikmeter Wasser und kann den Ortsteil Thräna im Brandfall mit bis zu 48 Kubikmetern Löschwasser pro Stunde über zwei Stunden hinweg versorgen. Am Dienstag prüften die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Thräna das Bauwerk auf Herz und Nieren, sodass nach Abschluss der Bauleistungen nun auch sichergestellt ist, dass die Anlage entsprechend funktioniert.

Zisterne von außen kaum zu erkennen

Wie die Stadtverwaltung Borna mitteilt, ist der Löschwasserbehälter mittels Beton-Fertigbauteilen sowie den entsprechenden feuerwehrtechnischen Zubehörteilen, Rohrleitungen und Einbauteilen gebaut worden. Die wiederhergestellte Oberfläche könne nun von Lkw- und Feuerwehrfahrzeugen mit einem Gewicht von bis zu 16 Tonnen befahren werden.

Die Zisterne ist etwa 8,50 Meter lang und 4,50 Meter breit. In die Tiefe geht sie etwa 3,50 Meter, mit einem Überlauf ist sie vor Überfüllung geschützt. Für eventuelle Wartungsarbeiten ist der Behälter über eine Einstiegsleiter und eine entsprechende Öffnung zu erreichen. Dass rund 100 Kubikmeter Wasser unter der Oberfläche schlummern, ist von außen kaum zu erkennen. Lediglich ein Einstiegsschacht sowie ein Edelstahlsaugrohr und ein Lüftungsrohr weisen auf die unterirdische Zisterne hin.

Der Bau hatte sich zeitlich verzögert, weil beim Aushub festgestellt worden war, dass der Baugrund zu locker ist. Die beauftragte Baufirma musste daher einen sogenannten Verbau installieren, um ein Abrutschen der Böschung zu verhindern. Weil das aber höhere Kosten verursacht, musste erst der Stadtrat zustimmen.

Von Julia Tonne