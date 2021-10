Borna

Die Arbeiten liegen im Zeitplan, die Entkernung schreitet voran, die Gestaltung nimmt immer konkretere Formen an. In der Brikettfabrik Witznitz in Borna entstehen derzeit Loftwohnungen. Genauer: Die Firma Arvetus, der das alte Gemäuer gehört, baut hier 27 Eigentumswohnungen. Verantwortlich zeichnen für das Vorhaben Geschäftsführer Dirk Neumann sowie der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art, der seit Jahren bereits im benachbarten Gebäudekomplex wohnt.

Tag der offenen Tür auf der Baustelle

Nun laden beide für den 30. Oktober Interessenten auf die Baustelle im einstigen Trockenhaus ein. Diese haben an dem Sonnabend von 10 bis 15 Uhr Gelegenheit, mit den Bauherren ins Gespräch zu kommen, sich in Wohnungsdetails zu vertiefen und darüber hinaus die Wohnlage kennenzulernen. „Mittlerweile sind auch die Filme fertig, in denen wir die verschiedenen Grundriss-Varianten der Wohnungen vorstellen“, kündigt Neumann die Präsentation an.

Wohnen im frühere Industriegebäude

In den kommenden Monaten wollen Neumann, Fischer-Art und Architekt Marco Stelzel die alte Industrieruine – 1912 gebaut und rund 4000 Quadratmeter groß – so umbauen, dass künftig hier zahlreiche Familien und Paare leben können. Außerdem ist im Erdgeschoss der „Art-Factory“ ein Art-Café geplant – als Brücke zwischen Wohnen und Kunst. 15 Millionen Euro investiert Arvetus in das Vorhaben. Die neuen Eigentümer sollen bereits im nächsten Jahr einziehen. Spätestens aber Anfang 2023.

„Wir sind in den vergangenen Monaten gut vorangekommen, die Bauarbeiten liegen im Plan“, betont Neumann. Daher werde es jetzt Zeit, möglichen künftigen Bewerbern ihre neuen vier Wände zu präsentieren.

Von Julia Tonne