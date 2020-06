Rötha

Die Stimmung ist nicht gut beim Getränkehersteller Sonnländer in Rötha. Die Frühschicht, sagt ein Arbeiter, sei die, auf die er am wenigsten stehe. Weil dann nämlich die Leute aus der Führungsetage da seien. Die Unzufriedenheit dürfte zu einem großen Teil an der Entlohnung liegen. Die wird als so mies empfunden, dass Sonnländer-Beschäftigte dafür jetzt für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt haben.

Zum 24-Stunden-Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) in Sachsen aufgerufen. Die laufenden Verhandlungen, erklärt Gewerkschafter Jörg Most, seien bisher ergebnislos, weil die Arbeitgeber sich nicht bewegen würden. Die zentrale Forderung der Gewerkschaft für die Beschäftigten lautet: „Angleichung ihrer Löhne an das Niveau vergleichbarer westdeutscher Betriebe und Tarifgebiete.“ Im monatlichen Entgelt würden noch Lohnunterschiede von bis zu 800 Euro bestehen.

Die Kollegen der Nachtschicht sollen sich ausschlafen

Most und sein Kollege Torsten Crämer stehen am Dienstagabend gegen 22 Uhr vor dem Werktor von Sonnländer. Sie schicken die Kollegen, die zur Nachtschicht kommen, nach Hause. Sie sollen, sagt Most, sich ausschlafen und am nächsten Morgen vom Röthaer Marktplatz aus mit nach Dresden zur Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus fahren. Die NGG erwartete dort mehrere hundert Beschäftigte aus sieben sächsischen Betrieben der Ernährungswirtschaft.

Auch die Mitarbeiter, die jetzt von der Spätschicht kommen, werden angesprochen und mit Informationsmaterial versorgt. Die meisten wissen längst Bescheid. So wie Björn Rietzschel. Der Maschinenführer gehört mit zur Verhandlungskommission und sagt, dass im Betrieb jetzt nichts mehr gehe, auch wenn einige Leiharbeiter und befristet Beschäftigte zur Arbeit gegangen seien.

Er unterstreicht die Gewerkschaftsforderung und meint, dass die von der NGG genannten 800 Euro nach jüngsten Anpassungen im Westen sogar schon wieder überholt seien. Ein Facharbeiter beim Safthersteller Granini würde 900 Euro mehr Lohn bekommen.

Auch beim Streik gelten wegen Corona Vorsichtsmaßnahmen

Szenenwechsel: Mittwochmorgen auf dem Markt in Rötha. Die Streikenden versammeln sich für eine erste kleine Kundgebung. Frauen und Männer aller drei Schichten sind hier und warten auf die Abfahrt der Busse nach Dresden. Rietzschel verteilt Kaffee an die Ankommenden, die sich zuvor bei Torsten Crämer, der Handschuhe trägt, in eine Liste eintragen.

Die Belegschaft des Getränkeherstellers Sonnländer in Rötha hat 24 stunden gestreikt. Es geht um eine Angleichung der Löhne an das Niveau vergleichbarer Betriebe in Westdeutschland.

Den Kuli, mit dem er unterschreibt, muss jeder mitnehmen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr darf der nicht zurück in die Kiste. Die gelben Westen mit der Aufschrift „Wir streiken“ gibt es neu oder frisch gereinigt aus der Folienverpackung. Zu den Regeln, sagt Jörg Most, gehöre auch der Abstand von 1,50 Meter. Im Bus müssen Masken getragen werden, man habe ausreichend mitgebracht.

Der jüngste Streikteilnehmer ist erst 19 Jahre. Hermann Schmidt aus Leipzig ist in Rötha Lehrling im ersten Lehrjahr. Ob streiken für ihn gefährlich ist? Die Probezeit sei vorüber, sagt er. Höchstens die Chance auf Übernahme nach der Lehre könnte sinken, meint er und fügt entschlossen hinzu: „Das ist es wert.“ Er sehe nicht ein, dass die Firma sich die Gewinne einstreicht und nicht an die Belegschaft weitergibt.

Wenig Lohn bedeutet auch wenig Rente

Zwei andere Kollegen möchten ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Es sei eine Frechheit, nach dreißig Jahren diese Lohnunterschiede, sagt einer. Das liege auch, ergänzt ein anderer, mangelnde Wertschätzung und Achtung für die Angestellten.

Andreas Wendler arbeitet schon 27 Jahre beim Röthaer Getränkehersteller. Für ihn geht es auch um die Zeit nach dem Berufsleben: Wenig Lohn bedeutet wenig Rente, damit will er sich nicht mehr abfinden.

Von der Edeka, dem Mutterkonzern von Sonnländer, gab es keine Stellungnahme zum Streik, nur den Verweis auf den Arbeitgeberverband AGG. Auch von dort lag der LVZ zunächst keine Reaktion vor. Gegenüber der Freien Presse ( Chemnitz) hatten die Arbeitgeber kürzlich vorgerechnet, die Forderungen der Gewerkschaft beliefen sich auf bis zu 45 Prozent Lohnsteigerung. Das sei keine Verhandlungsgrundlage.

Gewerkschafter Most hält das für das Eingeständnis, wie hoch die Lohnunterschiede tatsächlich sind und sagt: „Wir wollen das ja nicht auf einmal, wir wollen einen Zeitplan für die Angleichung.“ Anfang März, vor den Corona-Beschränkungen, hatte deshalb in Rötha bereits ein kurzer Warnstreik stattgefunden.

Von André Neumann