Lokalen Handel in der Krise stärken: Bornaer werben für eigene Online-Präsenz

Borna

Die Händler des Gewerbevereins Borna werben ab sofort mit Aufstellern und Plakaten für ihre eigene Online-Präsenz und Versandmöglichkeiten. Und hoffen darauf, dass die Kunden in diesen Wochen nicht auf die großen Online-Versandhändler zurückgreifen, sondern mit ihren Bestellungen den lokalen Handel stärken.

„Es geht darum, die lokale Handelslandschaft in dieser gerade auch für Klein- und Kleinstunternehmern schwierigen Zeit zu erhalten“, macht Helko Leischner deutlich, Verkaufsleiter bei Leipzig Media für die Regionen Borna, Altenburg, Grimma und Wurzen und Mitglied im Bornaer Gewerbeverein. Deshalb sei innerhalb kürzester Zeit übers Wochenende eine lokale Kampagne auf die Beine gestellt worden, um die Bornaer jetzt daran zu erinnern, dass die vielen Geschäfte weiterhin für sie da sind. Nur eben auf anderen Wegen. „Denn wenn die Läden die derzeit schwierige Situation nicht überstehen, würde es in Borna in Zukunft traurig aussehen.“

Bestellungen per E-Mail und Telefon, Versand per Post

Die Not macht erfinderisch. Weshalb zum Beispiel Hörakustik Kufs Bestellungen per Telefon (03433/20 39 67), E-Mail und während der verkürzten Öffnungszeiten auch persönlich entgegennimmt und die Waren anschließend versendet. Ebenso wie Augenoptik Seiberlich. Unter der gleichnamigen Internetseite ist von Kontaktlinsen bis hin zu Zubehör alles zu bekommen. Die Buchhandlung Borna hat einen eigenen Onlineshop und ist daher rund um die Uhr für Leseratten da. Das gleiche gilt auch für Maroots, ein Unternehmen, das sich auf Ingwerprodukte spezialisiert hat.

Blumenladen liefert bis an die Haustür

Die Blumenwerkstatt von Sandra Wittig liefert gegen Rechnung Bestellungen an die Haustür, unter der Handynummer 0177/3 00 96 58 können Blumen, Pflanzen und Dekorationen (auch für Beerdigungen) bestellt werden. Silke Szelwis, Inhaberin des Geschenkeladens „Liebe Lilli“, zeigt Angebote über Facebook und nimmt Bestellungen per Whatsapp an die Nummer 0172/6 40 06 48 entgegen.

Der Bioladen „The Best of“ hat nicht nur regulär geöffnet, sondern liefert Lebensmittel und Imbissangebote auch nach Hause. Und weil der kleine Bereich des Cafés geschlossen bleiben muss, stellt Inhaberin Ina Elsner ihn als „Auslage“ für andere Bornaer Geschäfte zur Verfügung.

Wenn schon alles geschlossen hat und nur noch Sport im Freien möglich ist, bietet Sport-Gruhne an, Sportartikel nach Bestellung zu versenden. Wünsche können Kunden per E-Mail an sport.gruhne.borna@gmx.de schicken sowie telefonisch unter 0174/9 42 17 99 durchgeben. Nach dem Prinzip arbeitet auch Janas Modeeck. Hier sind Bestellungen per E-Mail an janasmodeeck@googlemail.com möglich.

Schaufenster bieten viele Anregungen

Parfümerie Funcke hat sich ebenfalls auf die Situation – so gut es eben geht – eingestellt und nimmt Bestellungen über die Telefonnummer 03433/20 57 83 an. Inhaberin Manuela Pförtner verschickt dann alles per Post. Geschenkideen zu Ostern hat sie in ihrem Schaufenster und auf der Facebookseite zusammengetragen.

Gleiches gilt für Tino Naumann, der den Mobilfunkladen in der Bahnhofstraße betreibt. „Wir helfen, den Kontakt zur Außenwelt nicht zu verlieren“, macht er deutlich. Weshalb er auf Nachfrage (unter 03433/24 56 89) alles versende, was derzeit für die digitale Welt notwendig sei. „Die Kunden müssen nicht das Haus verlassen, und wir sind dennoch alle für sie da“, bringt er es auf den Punkt.

Ein ausgewähltes Sortiment hat Esther Göthel in ihrem Geschäft Glücksmomente im Schaufenster zusammengestellt. „Die Waren sind nummeriert und ausgepreist“, sagt die Geschäftsinhaberin, die Bestellungen unter der Nummer 01523 7744052 entgegennimmt und anschließend alles verschickt.

Buch und Kunst Kügler hat zwar geschlossen, darf aber öffnen, wenn Kunden Pass- und Bewerbungsbilder anfertigen lassen müssen. Zwischen 9 und 11.30 Uhr können Kunden bei Bedarf klopfen.

Händler geben sich gegenseitig Zuspruch

Wie eine Naturkatastrophe ist die Virus-Pandemie über die Händler hereingebrochen. „Man traut sich kaum noch zu lachen, wo ich doch so gerne lache“, sagt eine Geschäftsinhaberin. Zuspruch geben sich die Gewerbetreibenden derzeit gegenseitig. „Zusammen schaffen wir das, gemeinsam für Borna und Umgebung.“

Wochenmarkt bleibt geschlossen

Wenn auch Lebensmittelgeschäfte derzeit geöffnet sein dürfen, so muss doch der Wochenmarkt schließen. Seit Montag sind diese von den Ausgangsbeschränkungen betroffen, weil ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zwischen den Passanten nicht möglich ist. Zudem würden Wochenmärkte intensiv auch von älteren Menschen frequentiert.

Von Julia Tonne