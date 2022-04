Lothar Scheida – der Vater des Bornaer Boxsports wird 90

Borna

Es ist eher die Ausnahme, dass Gebäude den Namen von Personen erhalten, die sich noch guter Gesundheit erfreuen. Zu deren Lebzeiten also. Wenn das passiert, muss es sich um eine ganz besondere Persönlichkeit handeln. In Borna trägt die Turnhalle in Gnandorf den Namen von Lothar Scheida, den Vater des Bornaer Boxsports, der womöglich auch das Zeug zum Olympiasieger gehabt hätte. Am Mittwoch feiert der Ausnahmesportler seinen 90. Geburtstag.

Mehrfacher DDR-Meister

Es dürfte eine vierstellige Zahl von mehr oder weniger begabten Faustkämpfern gewesen sei, die der Mann, der aus Ostpreußen stammt und nach dem Krieg nach Sachsen kam und letztlich in Borna landete, unter seinen Fittichen hatte. Hier gründete er die Abteilung Boxen bei Dynamo Borna, aus der später der heutige SC Borna hervorging. Nach seiner Karriere, in der er mehrfacher DDR-Meister und Vize-Meister im Bantam-Gewicht (54 Kilo) war, die Teilnahme an mehreren Europameisterschaften inclusive.

Nahe dran an Olympia

In seiner aktiven Zeit war er auch nahe dran an der Olympia-Teilnahme. Dass er letztlich nicht mit ins australische Melbourne fuhrt, wo die DDR erstmals an einer Olympiade teilnahm, lag an Wolfgang Behrendt. Scheida unterlag dem späteren Presse-Fotografen im Ausscheidungskampf, sodass der als erster DDR-Olympiasieger in die Annalen einging. „Lothar Scheida hätte sicher auch das Zeug dazu gehabt“, sagt Hans-Peter Hofmann.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harter Trainer

Der 64-Jährige, später ähnlich erfolgreich wie Scheida und heute Präsident des SC Borna, spricht von dem 90-Jährigen mit Zuneigung. „Für mich war er wie ein Vater.“ Er habe ihm „alles Grundsätzliche“ beigebracht, nachdem er, Hofmann, mit 16 Jahren erstmals vor dem nur körperlich kleinen Mann stand. Scheida sei ein harter Trainer gewesen, „aber im positiven Sinne“. Die vielen erfolgreichen Faustkämpfer, die durch seine, gewissermaßen die Bornaer Boxschule gegangen sind, lassen sich längst nicht alle nennen. Horst Grambow, Roland Ziegler und Rainer Thieme gehörten zu den besten in der DDR auch international.

Lothar Scheida (Mitte), SC-Borna-Präsident Hans-Peter Hofmann, Schatzmeister Frank Lohse (rechts) und Giséle Thieme, die Enkelin der Boxlegende, bei einer Vereinsfeier. Quelle: Nikos Natsidis

Nicht in den Westen geflogen

Scheidas Schützlinge wären für ihn sicher auch durchs Feuer gegangen. Oder nicht mitgeflogen, wie der mehrfache DDR-Vize-Meister Jürgen Kayselt. Der sollte zu einem Wettkampf ins westliche Ausland fliegen, weigerte sich aber, ins Flugzeug zu steigen, nachdem ihm erklärt worden war, dass Lothar Scheida als sein Trainer nicht mitfliegen durfte.

Weiter Interesse am Boxen

Bis vor knapp zehn Jahren stand Scheida noch am Ring. Dass er sich weiter für seinen Sport interessiert, versteht sich. Auch jetzt, nachdem er nach vielen Jahren in seiner Wohnung im Hochhaus und dem Tod von Ehefrau Christa in ein Heim in Borna-West gezogen ist. „Er liest alles Berichte über Boxen in der LVZ“, sagt Hans-Peter Hofmann. Er war es auch, der dafür gesorgt hat, dass die Sporthalle in Gnandorf den Namen des großen Sportlers trägt. Zu dessen Lebzeiten und über dem Eingang mit dem Autogramm der Box-Legende. An dem Ort, an dem Lothar Scheida unzählige Stunden den Boxnachwuchs trainiert hat.

Noch einmal eine Trainingseinheit leiten

Genau das ist noch einmal geplant. Am Sonntag, so Hofmann, „kommt er in die Halle“. Dort soll er ab 10 Uhr eine Trainingseinheit leiten.

Von Nikos Natsidis