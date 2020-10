Lotter Metall will mehr junge Leute in Borna ausbilden

Borna

Ein weiteres Berufsbild, eine stetige Expansion, eine gute Busanbindung zum Stammhaus im Bornaer Gewerbegebiet Zedtlitzer Dreieck und ein von der Industrie- und Handwerkskammer ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb: Alles Gründe, weshalb es bei Lotter-Metall für das gerade begonnene Ausbildungsjahr deutlich mehr Bewerber als Plätze gab. Zehn Bewerber hatten Glück, sie überzeugten nicht nur mit ihren Zeugnissen, sondern darüber hinaus mit Zuverlässigkeit und Freundlichkeit.

Kniggekurs zu Beginn der Ausbildung

„Auf solche Tugenden legen wir großen Wert“, betont Alexander Seidemann, Geschäftsleiter von Lotter-Metall Borna. Weshalb jeder neue Ausbildungsjahrgang zu Beginn des Berufslebens einen Kniggekurs besuchen müsse. Den Bewerberandrang begründet Seidemann nicht nur mit oben genannten Faktoren, sondern auch damit, dass fast jeder fertige Azubi übernommen werden könne. Und das wiederum habe zwei Gründe. Zum einen sei Lotter-Metall durch die Fusion mit dem Oschatzer Unternehmen Dorow deutlich gewachsen, beschäftige mittlerweile 285 Mitarbeiter und brauche weiterhin mehr Personal, zum anderen würden einige Mitarbeiter in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Viele der Angestellten seien schon so lange im Unternehmen, wie dieses existiere – und zwar 30 Jahre.

Unternehmen bildet ab 2021 auch Berufskraftfahrer aus

32 Azubis gibt es derzeit in der Firma, die eine Lehre zu Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement und zur Fachkraft für Lagerlogistik machen. Vermittelt werde laut Personalleiter Gerald Förster Fachwissen aus den Bereichen Beschaffungsplanung, Wareneinkauf und Verkauf, Kalkulation, Marketing, Logistik, Personalwesen, Rechnungswesen sowie Arbeitsorganisation. Zudem werde der Onlinehandel integriert. Wie Ausbilderin Madeleine Liebetrau ergänzt, würden diese Inhalte immer in Bezug auf die Handelswaren aus den Bereichen Bedachung, Trockenbau, Sanitär, Installation, Heizung, Elektro, Werkzeuge, Bauelemente und Stahl vermittelt.

Auf der Suche nach Azubis

Für das kommende Ausbildungsjahr geht das Unternehmen bereits wieder auf die Suche nach jungen Leuten, zumal mit dem Berufsbild des Berufskraftfahrers eine weitere Ausbildungsmöglichkeit in Borna dazukommt. Darüber hinaus gibt es bei Lotter-Metall auch die Möglichkeit, den Studiengang Bachelor of Arts, BWL Handel, in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Studienakademie in Dresden zu absolvieren. Wie Seidemann deutlich macht, sei der aktuelle Studienplatz allerdings schon vergeben – und zwar an den diesjährigen besten IHK-Absolventen im Bereich Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Florian Schilling. Der 22-Jährige hat erst kürzlich seine dreijährige Ausbildung in Borna beendet und nutzt nun die Chance, sich für höhere Aufgabengebiete zu qualifizieren.

Praktika und „Schau rein“ sollen Interesse bei Schülern wecken

Vom 8. bis 12. März beteiligt sich Lotter-Metall zum wiederholten Mal an der Aktion der Kreishandwerkerschaft „Schau rein“. Und auch Schüler-Praktika sind in dem Unternehmen möglich. Der eine oder anderer Praktikant hatte gar nach zwei Wochen Reinschnuppern schon die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz. „Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, betont Förster. Was durchaus mit der noch recht neuen Bushaltestelle zusammenhängen könnte. Erst 2018 hatte die Thüsac die Linie 260 um die Haltestelle „Lotter-Metall“ im Zedtlitzer Dreieck erweitert.

Bewerbung bis März nächsten Jahres

Nicht nur die Nachfrage nach Ausbildungs- und Praktikumsplätzen steigt bei Lotter-Metall, auch das Angebot. „Die Umbauten an unseren 16 Standorten führen zu einer höheren Nachfrage unserer Produkte und damit zu einem höheren Personalbedarf“, begründet Seidemann. Weshalb er davon ausgehe, ab kommendem Jahr insgesamt 40 Azubis (auf drei Lehrjahre verteilt) in Borna ausbilden zu lassen. Bewerbungen nehme das Unternehmen bis 31. März 2021 entgegen.

Von Julia Tonne