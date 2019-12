Luckaer Straße in Borna ab Januar voll gesperrt

Borna

Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der Bahnbrücke über die Luckaer Straße in Borna geplant. Um hierfür Baufreiheit zu schaffen, müssen im Vorfeld Leitungen und Kanäle verschiedener Versorgungsunternehmen umverlegt werden. Deshalb wird die Luckaer Straße Anfang des kommenden Jahres im Bereich der Brücke voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. Januar.

Der Verkehr wird währenddessen aus Richtung Altenburg kommend über Regis-Breitingen und Deutzen umgeleitet, aus Richtung Leipzig führt die Umleitung über die Leipziger Straße, in Neukirchen entlang der Wyhraer Straße und anschließend durch Wyhra und Thräna zurück auf die B93. In der Leipziger Straße in Richtung Süden wird während der Bauzeit ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet, die Wyhraer Straße in Neukirchen erhält eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde.

Die Bahnhofstraße wird für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt

Ebenfalls Halteverbot gilt in der Angerstraße. Die Bahnhofstraße wird für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht zwischen der Stauffenbergstraße und der Angerstraße gesperrt sowie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sollten die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen beachten. Laut Stadtverwaltung ist der Abschluss der Bauarbeiten aktuell für den 20. März 2020 geplant.

