Luckaer Straße in Borna öffnet schneller für die Durchfahrt

Schon ab dem 20. November können Kraftfahrer in Borna wieder durchatmen. Ab dem Sonnabend ist die Luckaer Straße vorzeitig wieder befahrbar. Die Straße – ein Teilstück der Bundesstraße 93 – war wegen des Neubaus der Eisenbahnbrücke gesperrt. Kraftfahrer, die in Richtung Altenburg fahren wollten, mussten deshalb durch die Altenburger Straße fahren, was immer wieder zu großen Staus führte. Angekündigt wurde die Freigabe erst vor wenigen Tagen für den 22. November.

Feierliche Eröffnung abgesagt

Ursprüngliche Pläne, die Luckaer Straße offiziell und feierlich zu übergeben, wurden wegen Corona zu den Akten gelegt, erklärte Jörg Bönisch, Deutsche-Bahn-Sprecher für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Demnächst soll auch die Deutzener Straße, in der ebenfalls eine neue Bahnbrücke errichtet wurde, wieder für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben werden.

