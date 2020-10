Borna

In Borna gibt es in diesem Jahr, Stand jetzt, einen Weihnachtsmarkt. Allerdings, macht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klar, sei in Zeiten von Covid-19 nichts in Beton gegossen. Heißt: Auch wenn der Weihnachtsmarkt wie in jedem Jahr am Vortag des ersten Advent eröffnet werden sollte, ist eine plötzliche Schließung während des laufenden Betriebs nicht undenkbar. Völlige Klarheit über die Details des Bornaer Weihnachtsmarktes gebe es erst, wenn eine Konzeption mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt abgestimmt worden sei.

Bewerbungen von Händlern

Es lägen Bewerbungen von Händlern vor. Gegenüber dem CDU-Partei- und Stadtratsfraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke erklärte Luedtke, dass auch ein Sicherheitsdienst bereits vertraglich gebunden worden sei, „selbstverständlich“ mit einem Rücktrittsrecht wegen Covid-19. Wübbeke hatte mit Blick auf den Rummel Anfang Oktober auf dem Gelände der einstigen Reithalle bei der Rathauschefin nach einem Corona-Schutzkonzept für den Weihnachtsmarkt gefragt. Das sei während des dreitägigen Rummels nicht erkennbar gewesen, bei dem „durchgängig keine Masken getragen und auch keine Sicherheitsabstände eingehalten“ worden seien. Der private Sicherheitsdienst dort habe nichts unternommen, um die geltenden Corona-Schutzregeln einzuhalten.

Kontrollen durchs Landratsamt

„Für Corona-Kontrollen ist das Landratsamt zuständig“, so Luedtke. Derzeit gebe es Überlegungen, die Hütten auf dem Weihnachtsmarkt zu entzerren, eventuelle unter Verzicht auf die Raufen, die üblicherweise auch vor dem Rathaus platziert werden. Der Weihnachtsmarkt werde vorbereitet, obwohl aktuelle Entwicklungen in Sachen Pandemie immer mit eingepreist werden müssten. Wie in jedem Jahr soll der Weihnachtsmarkt drei Wochen lang stattfinden. Noch unklar sei, ob der Weihnachtsmarkt vielleicht entzerrt und damit auf angrenzende Straßen ausgedehnt werden könnte. Ein vollständiges Konzept gebe es erst nach Genehmigung durch das Gesundheitsamt.

Diskussion im Stadtrat

Das sollte dann auch im Stadtrat eine Rolle im Stadtrat spielen, findet CDU-Frontmann Wübbeke. „In Ansehung des beträchtlichen Anstiegs im Infektionsgeschehen bedürften diese Fragen eine intensiven Diskussion.“ Es müsse im Interesse der Bürgerschaft genau abgewogen werden, „ob die – berechtigte – Freude auf den Weihnachtsmarkt das Risiko einer Ansteckung rechtfertigen kann“.

Von Nikos Natsidis