Borna

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sieht Borna deutlich besser aufgestellt als in dem Einzelhandel- und Zentrenkonzept der BBE Handelsberatung Leipzig GmbH beschrieben. Damit reagierte sie auf die LVZ-Berichterstattung am Donnerstag über dieses Konzept, das sich auf die 6. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes bezieht. Es geht davon aus, dass die Zahl der Einwohner in Borna bis 2030 auf unter 18.000 absinkt.

Grundlage des Konzeptes seien statistische Daten, die aufgrund ihrer Natur als theoretische Größen die realen Entwicklungen nur bedingt abbilden können, so Luedtke. „Seit über einem halben Jahrzehnt ist die Bevölkerungsgruppe der Kinder zwischen null und zehn Jahren die am stärksten wachsende in unserer Stadt“, sagte sie. Gab es in dieser Altersgruppe 2017 noch 1763 Kinder, waren es ein Jahr später bereits 1821.

Stadtchefin Simone Luedtke. Quelle: LVZ-Archiv

Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken steige in Borna

Im gleichen Zeitraum habe es kontinuierlich mehr Zu- als Wegzüge gegeben. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken sowie nach innenstadtnahen, großen, familienfreundlichen Mietwohnungen unterstreiche diese Entwicklung, so Luedtke. Mit den derzeit in der Erschließung befindlichen Wohngebieten sei mit einem weiteren Zuzug in Größenordnungen zu rechnen.

„Wir stehen derzeit vor dem aus meiner Sicht positiven Problem, dass wir perspektivisch sogar neue Kindergarten- und Schulplätze schaffen müssen, weil die Zahl der Kinder kontinuierlich wächst“, so die Stadtchefin. Sie gehe davon aus, dass der in dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept prognostizierte Bevölkerungsrückgang nicht stattfinden werde.

Von Claudia Carell