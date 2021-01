Luedtke im Interview zu 2020: „Rückblickend stimmt die Bilanz in Borna“

Borna

Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr. Das Thema Covid-19 stand über allem, auch in Borna. Dennoch gab es positives Ereignisse. Wir sprachen darüber mit der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Simone Luedtke Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Um wie viel hat Corona die Stadt Borna zurückgeworfen?

Simone Luedtke: Das wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit zeigen. Aber die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rein menschlichen Einschränkungen sind wohl einmalig und teilweise gravierend. Ich gehe davon aus, dass es auf unseren städtischen Haushalt und damit die Entwicklung der Stadt Auswirkungen haben wird. Nichtsdestotrotz haben wir die wichtigen Projekte 2020 umsetzen können. Um nur einige zu nennen: die Sanierung und Modernisierung der Grundschule „Kinder der Welt“ (Grundschule West) und die beiden Vereinshäuser in der Röthaer Straße und in der Schulstraße in Borna Ost.

Lassen sich die Verluste beziffern?

Wir sind gerade in der Vorbereitung des Haushaltsentwurfes 2021/2022. Bereits dort werden wir, der Stadtrat zusammen mit der Verwaltung, Prioritäten setzen müssen. Der Haushalt der Staatsregierung ist im Entwurf jetzt gekommen, und der Jahresabschluss 2020 liegt logischerweise auch noch nicht vor. Ich denke, ja es wird Verluste geben, aber in welcher Höhe, dass lässt sich derzeit noch nicht konkret beziffern.

Wann lassen sich die negativen Folgen der Pandemie benennen?

Zu den Finanzen habe ich ja schon etwas gesagt. Ob und welche Auswirkungen die pandemiebedingten Einschränkungen auf uns als Stadtgesellschaft haben, werden wir erst noch sehen. Kein Stadtfest, kein Oktoberfest, kein Zwiebellauf, keine Weihnachtsfeiern, keine Silvesterfeiern, dass fehlt und schadet dem menschlichen Miteinander.

Corona zum Trotz: Was ist in Borna gelungen?

Rückblickend stimmt die Bilanz. Wir konnten viele Projekte umsetzen und einige anschieben. Auch hier nur einige Beispiele: Da wäre das neue Wohngebiet „Erweiterung Siedlung Kesselshain“. Der neue Eigenheimstandort in Gnandorf ist auf einem guten Weg. Die Sanierung der Leipziger Straße in der Altstadt hat begonnen. Nicht zu vergessen weitere private Investitionen, wie das Zwiebelhaus, der Neubau im Stadtzentrum neben dem Parkhaus, Aldi und der DM-Markt am Hochhaus um nur drei zu nennen, und da reden wir schon locker über Investitionen in Millionenhöhe. Ich schätze ein, dass uns viel Gutes gelungen ist.

Welche Projekte will die Stadt künftig realisieren?

Das Jahr 2021 bringt uns einige Herausforderungen. Hier ein paar Beispiele: Die Sanierung und Modernisierung der Grundschule Neukirchen soll fortgesetzt werden. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Zedtlitz steht an. Der Radweg zwischen der Kernstadt und Haubitz über die alte Kohlebahntrasse soll umgesetzt werden. Auf dem Areal „Blauer Hecht“ im Stadtzentrum soll ein neues Verwaltungsgebäude, ein Stadthaus, entstehen. Der Abriss der alten Getreidehalle gegenüber der Grundschule „Kinder dieser Welt“ erfolgt und macht hoffentlich den Weg für eine neue Sporthalle für die Grundschule und die Investition der „Lebenshilfe“ frei. Auch hier nur Schlaglichter.

Auf dem Areal des Blauen Hecht soll ein Verwaltungsgebäude entstehen. Quelle: Archiv

Und eine neue Stadthalle? Ist die gestrichen?

Klar ist, dass unser Stadtkulturhaus für eine Vielzahl von Veranstaltungen zu klein ist. Klar ist auch, wir brauchen sicher mittelfristig eine Stadthalle. Aber genau so sicher ist, dafür stehen derzeit keine Fördermittel zur Verfügung. Da wir hier, grob geschätzt, von einer zweistelligen Millioneninvestition reden, wird es die aber brauchen. Und einen Standort brauchen wir dafür auch.

Wer durch die Straßen geht, sieht viele Menschen mit der Maske unter dem Kinn oder ganz ohne Mund-Nasen-Schutz. Warum geht die Stadt nicht dagegen vor? Damit ließe sich ja auch Geld verdienen?

Das letzte, woran ich dabei denke, ist, ob und wie viel Geld wir als Stadt damit verdienen könnten. Die Verantwortlichkeiten sind hier klar geregelt. Kontrollbehörde und Bußgeldstelle ist das Landratsamt. Die städtischen Ordnungskräfte können auf Anforderung hinzugezogen werden. Das bedeutet nicht, dass wir das „laufen lassen“. Mein Ordnungsamt schreitet da schon ein, weist auf das ordnungsgemäße Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hin, und die Unbelehrbaren werden an das Landratsamt gemeldet. Aber in erster Linie appelliere ich an die Solidarität und Vernunft der Mitmenschen!

Im letzten Jahr wurde das Projekt eines Surfparks am Bockwitzer See bekannt. Ist das nicht Träumerei?

Erst einmal nehme ich alle Menschen mit Ideen und Investitionsbereitschaft in Projekte, die unsere Stadt weiterbringen würden, ernst. Und dann gibt es ein klares „Management“ dazu. Das Projekt muss vorgelegt und vorgestellt werden. Die Finanzierung nachgewiesen werden, ein Bauantrag muss vorliegen, und dann beginnen wir mit den verwaltungstechnischen Abläufen. Mal ganz vereinfacht dargestellt. Und natürlich ist der Stadtrat einbezogen und entscheidet letzten Endes darüber. Erst dann reden wir von einem Projekt. Bis dahin ist es eine Projektidee, der wir positiv gegenüberstehen und die wir unterstützen.

Nochmal nachgefragt: Wie ist die finanzielle Situation der Stadt Borna derzeit?

Derzeit belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten nur noch auf rund eine Million Euro. Jährlich tilgen wir seit 2008 rund 500 000 Euro. Wenn wir dies im neuen Haushalt wie geplant so weiter fortsetzen, sind wir 2022 ohne Kreditverbindlichkeiten. Sollten wir aber Mittel aus dem „Programm zur Abfederung des Strukturwandels in den Kohleregionen“ bekommen um ein kostenintensives Projekt umzusetzen, dann ist eine zeitlich begrenzte Kreditaufnahme zu diskutieren, da wir solch ein Projekt vorfinanzieren müssten, denn die Fördermittel fließen erst nach Fertigstellung eines möglichen Projektes.

Es gibt nach wie vor die Idee einer gemeinsamen Oberschule mit Regis-Breitingen. Wann passiert da etwas?

Zunächst vorab: Borna hat ausweislich des Schulnetzplanes genug Oberschulplätze. Dennoch gehen einige Bornaer Schülerinnen und Schüler in die Oberschule nach Regis-Breitingen, und einige Schülerinnen und Schüler aus Regis-Breitingen besuchen unsere „Dinter-Oberschule“. Selbiges trifft übrigens auch auf die Oberschule in Kitzscher zu. Fakt ist aber auch, dass Borna seit Jahren stabil wächst. Dazu kommen die neuen Eigenheimstandorte, die mehrheitlich von Menschen gekauft und bebaut werden, die nicht aus Borna kommen und die mit ihren Kindern hierherziehen. Das freut uns selbstverständlich, und ist ja auch so gewollt. Das bedeutet erfreulicherweise, dass wir mehr Schülerinnen und Schüler haben werden. Hier werden wir deshalb mittelfristig reagieren müssen. Da haben wir als Stadt Borna verschiedene Optionen, die wir zusammen mit dem Stadtrat prüfen werden. Eine davon ist eine gemeinsame Oberschule mit Regis-Breitingen.

Von Nikos Natsidis