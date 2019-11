Lustiger Karnevalsstart in Pegau trotz Kutschunfall

Pegau

Dass der Pegauer Karneval-Klub nach den Sternen greift, ist ja nichts Neues. Nun aber nimmt er auch Einfluss auf den Kosmos. „ Pegaus Narren sind verzückt – das Universum spielt verrückt“heißt das Motto der 56. Saison, die der PKK am 11.11. eröffnet hat. Allerdings nicht 11.11 Uhr, wie gewohnt, sondern zwei Minuten früher. „Ich halte es nicht mehr aus“, rief Präsident Heiko Günther und ließ den Countdown herunterzählen.

Einige hundert Pegauer, darunter zahlreiche Schüler, die ihren Unterricht unterbrechen durften, hatten sich trotz weniger Grad Celsius über null auf dem Markt eingefunden.

Der Pegauer Karneval-Klub hat seine 56. Saison mit einem bunten Bühnenprogramm eröffnet. Die vorherigen Prinzenpaare werden verabschiedet. Die neuen Hoheiten werden vorgestellt: Diana I. und David I. sowie bei den Kindern Lanah I. und Marius I.

Glimpflicher Kutschunfall mit neuem Prinzenpaar

Die zunächst vom neuen Moderator Uwe Brennig angekündigte kleine Verzögerung wegen eines Problems mit einer Kutsche gab es also nicht. Wobei im Trubel vorm Rathaus nahezu unterging, dass der Vorfall auch ganz schlimm hätte ausgehen können. Beim Abholen des neuen Prinzenpaares in Großstorkwitz war ein Pferd kurzzeitig nicht zu halten gewesen.

Ehe das Gefährt im Graben landete, konnten die Kutscherin, die Ärgeres verhinderte, sowie Diana I. und Prinz David I. abspringen. Mehr als einen Schockmoment musste die Hoheiten nicht verkraften. „Nichts, was sich nicht mit einem Schnäpschen beheben ließe“, meinte eine Begleiterin.

Diana I. und David I. aus Großstorkwitz

Auf jeden Fall ließ sich davon das Ehepaar Bankwitz auf der Bühne nichts anmerken. Gemeinsam verlasen die zwei die Proklamation, und Diana I. verkündete die Kussfreiheit. „Endlich haben sie uns gefragt“, freute sich die Prinzessin. Seit drei Jahre hatte sie heimlich darauf gehofft, verriet sie später. Die vierköpfige Familie gehört schon länger dem Verein an.

Er ist in der Prinzengarde und dem Deko-Team dabei, sie betreut die „Rasselbande“ mit, in der die jüngere Tochter tanzt. Die ältere tritt mit den „Lolipops“ auf und ist gerade frisch in eine Sprechrolle eingestiegen – mit dem Premierensketch als „Bemmela“ (sächsisch für Pamela), die mit „Kimberly“ die Enkel der in Rente gegangenen „Heide & Hertha“ mimt. Das neue Kinderprinzenpaar heißt Lanah I. und Marius I.

11.03 Uhr – in Kitzscher beginnt die närrische Saison früher

Bürgermeister reimt zu Trump , S-Bahn und Groitzsch

Klar, dass Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) wieder den Rathausschlüssel herausrücken musste. Zuvor allerdings gab auch er erneut Gereimtes zum Besten. Wobei er sich am Motto, vor allem dem „spielt verrückt“ orientierte. Im Text kam nicht nur Donald Trump und Boris Johnson vor. Natürlich durfte auch die obligatorische Spitze ’gen Nachbar Groitzsch nicht fehlen.

Während sich Pegau nämlich bald über die aus Kohleersatz-Millionen finanzierte S-Bahn freuen könne, wolle das die Schusterstadt auch, habe aber ja Häuschen auf ihrer Bahnstrecke gebaut. „War die Entscheidung so weise? Keine Angst, Ihr Groitzscher, bei uns in Pegau liegen die Gleise.“

Langes Karnevalsprogramm in Abendveranstaltung

Abgerundet wurde das etwa 40-minütige Bühnenprogramm mit Tanzauftritten. Die Jugendgarde sowie die Tanzmariechen Laila und Chayenne gaben Kostproben ihres Könnens. Mehr von ihnen und erst recht den weiteren Gruppen und Sprechern des Pegauer Karneval-Klubs gibt es bei der Abendveranstaltung am 23. November im Volkshaus zu sehen und hören.

Von Olaf Krenz