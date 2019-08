Borna

„Die Hitze ist heute schon extrem“, sagte Peter Then (54) aus Altenburg, der gemeinsam mit Thomas Bieber (52) beim achten Lutherlauf in Borna auf Tour ging. „Zehn Grad weniger wären sicher besser gewesen.“ Doch wenigstens war der Getränkenachschub gesichert, auf die Mitnahme von Trinkflaschen konnte verzichtet werden. „Unterwegs gab es mehrere Stationen mit Erfrischungen.“ Für die 22 Kilometer benötigten die beiden Männer drei Stunden. „Wir sind gut trainiert.“ Ob Leipzig-Marathon, Rennsteiglauf oder Veranstaltungen in Berlin oder Dresden – überall gehen sie mit auf die Strecke. „Ich habe vor zehn Jahren mit dem Laufen angefangen. Mittlerweile habe ich 50 Marathons und Ultraläufe mitgemacht“, erklärte Then. „Vorher war ich Fußballer, aber damit ist ja irgendwann Schluss.“ Beim Laufen seien aber nicht nur die Beine wichtig. „Man läuft ja auch mit dem Kopf.“

Geschafft: Die Hitze verlangt Wanderern und Läufern beim achten Lutherlauf alles ab. Quelle: Bert Endruszeit

Guter Zuspruch für Bornaer Lutherlauf

Insgesamt 160 Wanderer gingen auf Tour, 45 Läufer machten mit. „Das ist eine sehr gute Zahl, vor allem haben wir heute exorbitant viele Wanderer dabei“, freute sich Moderatorin Manuela Krause beim Empfang vor der Kirche. Das sei in den vergangenen Jahren nicht so gewesen. Mancher kam gleich in Gruppenstärke. Die 31-jährige Sandra aus Leipzig ließ sich von Kollegin Susi (37) begeistern. „Ich wandere auch mal 40 Kilometer, da bin ich schon recht flott unterwegs. Doch in die Landschaft kann man trotzdem immer noch schauen.“ Verstärkt wurde das kleine Team mit Mario (38) und Betty (62). „Wir sind das Traumteam und waren heute viereinhalb Stunden gemeinsam unterwegs. Unser Team gibt es in dieser Form schon seit 15 Jahren. Für uns ist das ein schöner Ausgleich zum Beruf, wir sind alle Lehrer“, so Betty. „Die Kollegen lassen sich von uns durchaus auch mal zum Wandern anstacheln.“

Handabdrücke für Landeserntedankfest

Beim Rahmenprogramm auf dem Martin-Luther-Platz konnten sich alle interessierten Teilnehmer auch gleich mit einem Handabdruck verewigen. Denn für das Landeserntedankfest vom 4. bis 6. Oktober in Borna will die Stadt möglichst viele Handabdrücke sammeln. „Die Farbe kann jeder selbst wählen“, so Eric Pechstein von der Stadtverwaltung. „Alle können ihren Namen draufschreiben, anschließend werden die Abdrücke eingescannt.“ Bereits jetzt finden sich die Hände auf den Plakaten für die Veranstaltung. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) verriet, dass die vielen Hände schon bald auf einem rund fünf mal fünf Meter großen Plakat zu sehen sein werden. Jeder könne aber auch seinen ganz persönlichen Abdruck an die Stadt schicken.

Sahra-Sophie und Lukas betreiben einen Flohmarkt-Stand. Quelle: Bert Endruszeit

Glitzertattoos und Flohmarktstand

Um die jüngsten Besucher kümmerte sich Antje Steinhardt vom Freizeitzentrum Borna-Ost mit weiteren Helferinnen. „Die Wanderer haben ja meist keine Kinder dabei, aber ein paar Familien waren schon hier.“ Kinderschminken und Glitzertattoos kommen immer gut an, betonte sie. Und gleich nebenan stand der per Fahrrad betriebene Smoothie-Maker vom Verein „Bon Courage“ für Erfrischungen bereit. Sahra-Sophie (10) und Lukas (14) betrieben einen Flohmarktstand für Kinder. So ganz zufrieden waren sie mit dem Zuspruch der Käufer nicht. „Die sind wohl heute alle beim City Beach.“

Chantal legt sich auf dem Fahrrad für Smoothies ins Zeug. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit