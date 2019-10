Lutz-Egmont Werner: Bornaer Weichensteller wird 75

Borna

Noch heute stört ihn jedes Schlagloch in Borna. Da kann er nicht anders. Weil Lutz-Egmont Werner, ob er will oder nicht, für seine Stadt brennt. Immerhin war er der erste Bürgermeister, der im Zuge freier Wahlen ins Bornaer Rathaus eingezogen ist. Am Sonntag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Kaum eine Bornaer Stadtratssitzung verpasst

Er ist ein Homo politicus, jedenfalls dann, wenn es um die Politik vor Ort geht. Spätestens seit seiner Wahl zum Bürgermeister im Frühjahr 1990. Ein Sprung ins kalte Wasser und ein „Knüppeljob“, wie er es auch heute noch sieht. Und doch entstand damals eine Leidenschaft, die ihn bis heute nicht loslässt. Werner dürfte zu den ganz wenigen Leuten gehören, die in den letzen zwei Jahrzehnten so gut wie keine Stadtratssitzung verpasst haben, entweder weil er selbst gewählter Stadtrat war oder als Besucher im Goldenen Stern.

Gattin Christiane war Stadtverordnete in Borna

Der Bürgermeisterposten kam auf den damals 46-Jährigen im Einheitsjahr 1990 zu. Kurz zuvor war der studierte Diplomingenieur für Elektroverfahrenstechnik in die CDU eingetreten. Gattin Christiane zog in die erste freigewählte Stadtverordnetenversammlung ein. Zuvor allerdings hatten Werners geprüft, wohin sie politisch passen könnten. Nach einem Besuch im Gewerkschaftshaus, dem späteren Volkshaus, stand für Werner fest, dass es die SPD nicht war. Auch die vormalige Blockpartei LDPD, die Liberaldemokratische Partei Deutschlands, die später in der FDP aufging, schied aus. Und so stießen die Verantwortlichen der CDU bei der Suche nach fähigen Leuten auf den Vater einer Tochter, der mittlerweile auch drei Enkel hat, und Werner wurde Bürgermeister seiner Heimatstadt.

Von Dresden nach Borna

In der wurde er allerdings nicht geboren. Dass seine Eltern kurz nach seiner Geburt nach Borna kamen, war eine Kriegsfolge. Bis zum verheerenden Bombenangriff auf Dresden wohnte die Familie an der Elbe. Dresden steht als Geburtsort in Werners Personalausweis. Das Wernersche Wohnhaus in der Dresdner Fetscherstraße wurde zerstört, das Baby erlitt eine Rauchgasvergiftung, mit der der Junge noch in seiner Schulzeit zu kämpfen hatte.

Bornaer Rathaus saniert

Als neuer Bürgermeister landete Werner wie die meisten seiner Amtskollegen damals im kalten Wasser. In seine Amtszeit fallen die Sanierung des Rathauses und der Külzstraße, aber auch der Bau des Busbahnhofes. Vor allen aber musste er den Hebel umlegen, um die Stadt aus realsozialistischen Verhältnissen in die neue Zeit zu bringen.

Neu im Amt: der damalige Bornaer Bürgermeister Lutz-Egmont Werner (CDU) nach der ersten freie Kommunalwahl 1990 in seinem Zimmer im Rathaus. Quelle: privat

Borna lebte auf Kredit

In einer Zeit, „in der es eigentlich kein Geld gab“. Alles wurde mit Hilfe von Krediten bezahlt, die sich unter dem Strich auf gewaltige 24 Millionen Mark beliefen, heute zwölf Millionen Euro. Zwar landeten die Gelder, die der Stadt Borna wie allen anderen zustanden, später im Stadtsäckel, aber da war Werner schon nicht mehr im Amt. Durchaus überraschend musste er erleben, wie sein Beigeordneter Bernhard Schubert ( SPD) sein Nachfolger wurde.

Bürgermeister Lutz-Egmont Werner (CDU/Sechster von links) mit Kanzleramtsminister Friedrich Bohl (CDU/daneben) in der Bornaer Reichsstraße. Quelle: privat

Kreissitzverlust von Borna

Was zumindest auch an Fehlern lag, die der Bornaer Bürgermeister gemacht hatte. Dass er damals, im Jahr 1994, als Wahlkämpfer darauf verzichtete, erkennbar als CDU-Mann anzutreten, „war ein Fehler“, wie er es heute sieht. Von seiner Partei wollte Werner nichts mehr wissen, weil die Landes-CDU dafür gesorgt hatte, dass Borna den Kreissitz verlor. Eine Entscheidung, die Borna unbestreitbar um Jahre zurückwarf und die erst 2001 wieder vollständig kassiert wurde.

>> Lesen Sie auch:

Werner Rückkehr in den Stadtrat

Noch heute im elterlichen Haus zu Hause

Und es gab noch andere Dinge, die den Bürgermeister Werner die Wiederwahl kosteten. Seinerzeit machte die Runde, der damalige Chef der Bornaer Wohnbau-und Siedlungsgesellschaft (BWS) habe Geld verplempert. Und schließlich ein Bericht in der Bildzeitung, er habe sich sein Haus unter den Nagel gerissen. „Das stimmte natürlich nicht“, sagt Werner, der noch heute im elterlichen Haus in der Liebeskirschallee wohnt. Seinerzeit wurden alle Häuser in der Straße an die Bewohner verkauft, sofern die das wollten.

Arbeit beim Sächsischen Städtetag

Dass er das Rathaus verlassen musste, „darunter habe ich gelitten“. Bisweilen schmerzt ihn das auch heute noch, und wer Lutz-Egmont Werner kennt, der kann sich das auch vorstellen. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei der Sparkassenversicherung und später ein Posten beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag in Dresden. Fünf Jahre nach dem Ende seiner Zeit als Bürgermeister zog er in den Stadtrat ein. Im Jahr 2001 versuchte er dann zu reparieren, was seiner Meinung nach 1994 schief gelaufen war. Er trat als Oberbürgermeisterkandidat für die CDU an – und scheiterte. Aber das tat nicht so weh wie sieben Jahre zuvor.

>> Lesen Sie auch:

Die Kommunalpolitik ist sein Lebenselixier

Insistierender Fragesteller

So blieb er weiter im Stadtrat, bis zum Jahr 2009 und dann noch einmal von 2017 bis in dieses Jahr. Die letzten Jahre als Einzelkämpfer, weil fraktionslos, aber immer so, wie ihn jeder kennt. Als insistierender Fragesteller, der es nicht aushält, wenn etwas nicht seine Ordnung hat. Dass er seine Umwelt damit womöglich etwas anstrengt, weiß er; aus seiner Haut kann er aber nicht.

Es gibt immer etwas zu tun

Politik, vor allem wenn es um Borna geht, spielt am Esstisch der Familie immer eine Rolle. Ehefrau Christiane, mit der er 52 Jahre verheiratet ist, teilt die Leidenschaft ihres Mannes für Borna. Dessen zweites Betätigungsfeld sind Haus und Garten. Demnächst muss die Wand der Garage verputzt werden, das Laub (zig volle Plastesäcke) muss entsorgt werden. Da hilft es Lutz-Egmont Werner, dass er nach dem Abitur eine Ausbildung als Elektriker absolviert hat. Für jemanden wie ihn gibt es immer etwas zu tun.

Interesse an Borna bleibt

Vielleicht doch einmal eine größere Reise, nach Sizilien oder in die Türkei. Das wäre möglich. Garantiert aber ist, dass Lutz-Egmont Werner auch weiterhin Anteil nimmt an der Politik in seiner Heimatstadt. Mit gutem Recht. Schließlich war er es, der vor knapp 30 Jahren die Weichen für das neue Borna gestellt hat.

Von Nikos Natsidis