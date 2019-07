Sachsen dreht beim kommunalen Straßenbau den Geldhahn zu. Erst 2021 soll es wieder Fördermittel geben. Im Landkreis Leipzig hängen damit die Ortsdurchfahrten Thierbach und Oelzschau, ein Vorhaben in Körlitz, ebenso der Ausbau zwischen Kleinbardau und Glasten sowie Rüdigsdorf und Kohren-Sahlis in der Luft. Auch die Brücke in Podelwitz muss weiter warten.