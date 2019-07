Kitzscher/Hainichen

Ein Feuer auf einem Feld zwischen Kitzscher und Hainichen hat am Freitagnachmittag einen riesigen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht.

Bei der Ernte der Wintergerste zwischen Kitzscher, Stockheim und Hainichen war ein Mähdrescher des Landwirtschftsbetriebes Kitzscher in Brand geraten. Die genaue Ursache war am Nachmittag noch unklar, die Polizei sprach zunächst von einem technischen Defekt.

Mehrere Feuerwehren rücken mit Tanklöschfahrzeugen aus

Alarmiert wurde zunächst die Feuerwehr Kitzscher und deren Abteilung in Trages. Schon während der Anfahrt forderte Wehrleiter Marco Baaske Unterstützung von Bad Lausick und Oelzschau an. Denn schnell war klar: So weit entfernt von Ortschaften würde nur das Wasser aus Tanklöschfahrzeugen zur Verfügung stehen und mehrfach Nachschub herangeholt werden müssen.

Bevor die Feuerwehrleute an das in flammen stehende Erntegerät herankamen, mussten sie die Flammen auf dem Feld löschen. Rund um den Mähdrescher standen bereits gut 1000 Quadratmeter Acker in Flammen. Der Mähdrescherfahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand.

Korn glimmt im Speicher des Mähdreschers

Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag mehrere Stunden. Am Mähdrescher entstand Totalschaden, erste Schätzungen sprechen von rund 450.000 Euro. Die Feuerwehren setzten zuerst Schaum ein, später Wasser. Wie Baaske sagte, musste der gefüllte Kornspeicher des Mähdreschers mit Wasser ausgespült werden, weil das Korn darin glomm.

Für den Nachschub an Wasser sorgte der Landwirtschaftsbetrieb mit Fasswagen. Das Unternehmen versorgte auch die Feuerwehrleute mit Getränken.

Von André Neumann