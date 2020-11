„Märchenhafte Weihnacht“ auf dem Bornaer Volksplatz fällt aus

Borna

Corona ist stärker. Zumindest vorerst. Denn der Bornaer Volksplatzverein muss seine Pläne für ein vorweihnachtliches Leuchten auf dem Riesenareal begraben. Dort sollte es am 4. Dezember eine „Märchenhafte Weihnacht“ mit der Aufführung des weihnachtlichen Filmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ geben. Jetzt hat der Verein die Veranstaltung abgesagt.

Zeit wird zu knapp

„Bis zum 30. November haben wir ein vollständiges Veranstaltungsverbot“, sagt Vereinschef André Plewna. Um anschließend den Filmabend mit Feuerschalen und Glühwein zu organisieren und Tickets an den Mann zu bringen, ist die Zeit schlichtweg viel zu kurz. Plewnia: „Eigentlich wollten wir schon Karten verkaufen.“ Ganz abgesehen davon, dass ohnehin niemand weiß, ob die aktuellen Corona-Beschränkungen nicht womöglich über Ende November hinaus verlängert werden. Deshalb soll der Spielfilm, eine Co-Produktion der DDR und der Tschechoslowakei aus dem Jahr 1973, gedacht als versöhnlicher Abschluss einer recht guten Saison für den Verein, erst in einem Jahr und damit in hoffentlich bessere Zeiten auf dem Volksplatz laufen.

Après-Ski-Party im Januar oder Februar

Immerhin, es gehört zum Optimismus des Vereins, bereits jetzt die neue Saison zu planen, und zwar so, als gäbe es kein Covid-19. Dass das unter Pandemiebedingungen durchaus brüchiges Eis sein kann, ist André Plewnia und seinen Mitstreitern bewusst. „Vielleicht können wir unsere Après-Ski-Party veranstalten.“ Ein Volksplatz-Klassiker, der üblicherweise am letzten Januar-Wochenende über die Bühne geht. Das aber ist kein terminliches Dogma, „vielleicht klappt es auch erst im Februar“.

Sommerkino ab 7. Mai

Fest steht schon der Beginn der neuen Open-Air-Kino-Saison, die am 7. Mai starten soll. Von da an gibt es alle zwei Wochen Sommerkino. Dass die Spielzeit bereits so früh beginnt, hat mit dem Versuch zu tun, die Freilichtkino-Saison etwas zu entzerren, weil das Besucherinteresse während der Schulferien erfahrungsgemäß zurückgeht. Geplant ist auch „ Rock für den Frieden“, eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Röthaer Ostalgie-Verein, die in diesem Jahr coronabedingt ausfiel.

Borna soll wieder beben

Das Bornaer Open-Air (BOA) findet am 2. und 3. Juli statt, die Halloween-Party, die vor wenigen Wochen ausfallen musste, ist für Ende Oktober angedacht. Vorgesehen, so Vereinschef Plewnia weiter, sind zudem wieder „ Borna bebt“ sowie Veranstaltungen mit dem Leipziger Symphonieorchester.

