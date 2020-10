„Märchenhaften Weihnacht“ im Dezember auf dem Bornaer Volksplatz

Borna

Nein, als Corona-Profiteure wollen sie nicht bezeichnet werden, die Mitglieder des Bornaer Volksplatzvereins. Hinter ihnen liegt „eine Monstersaison“, wie Vereinschef André Plewnia sagt. Immerhin durfte der Betreiberverein des Riesenareals zu einer Zeit Veranstaltungen durchführen, als anderen pandemiebedingt die Hände gebunden waren. Und die Volksplatzsaison 2020 ist noch nicht zu Ende. Am 4. Dezember soll es eine „Märchenhafte Weihnacht“ auf dem Volksplatz geben.

Großveranstaltungen in Borna

Die meisten der Großveranstaltungen auf dem Volksplatz waren ausverkauft, etwa das Konzert des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) mit Filmmusik oder auch Plan B, der eintägige Ersatz für das alljährliche Borna Open Air, das in normalen Zeiten doppelt so lange dauert. Guten Zuspruch gab es auch für „ Borna bebt“, ein Treffen deutschlandweit bekannter DJ´s. Dabei, erinnert Plewnia, „musste es recht schnell gehen“. Kaum mehr als zwei Wochen hatten die ehrenamtlichen Organisatoren für die Vorbereitung des musikalischen Großereignisses Zeit.

Anzeige

Lange Kinosaison auf dem Bornaer Volksplatz

Nicht zu vergessen die Sommerkinosaison, die sich in diesem Jahr von 29. Mai bis zum 2. Oktober erstreckte. Zwar gingen die Besucherzahlen während der Sommerferien etwas zurück, „wir sind aber zufrieden“, auch, weil der Verein mitbekam, was aus der größten Kinoleinwand des Kontinents besonders gut läuft und was eher nicht. Ergebnis: Vor allem deutsche Filmproduktionen wie „Das perfekte Geheimnis“ kommen beim Volksplatzpublikum gut an. Action eher weniger, obwohl auch jüngere Leute zu den Kinobesuchern gehören. Der Drang nach Freiluftkultur war jedenfalls groß. In diesem Jahr wurden mehr Besucher gezählt als vor Jahresfrist, sagt der Vereinsvorsitzende.

„Märchenhafte Weihnacht “ in Borna

Allerdings gibt es auch Wermutstropfen in der Bilanz des Vereins. Das alljährliche Halloweenspektakel Ende Oktober fällt aus. Mit der „Märchenhaften Weihnacht“ am 4. Dezember steht aber mehr als nur ein Quantum Trost in Aussicht. Eine Veranstaltung mit Feuerschalen und, natürlich, einem passenden Film. „Der 4. Dezember ist ein Freitag“, sagt Plewnia und damit der traditionelle Volksplatzkino-Tag. Gezeigt wird einer der Weihnachtsstreifen schlechthin – „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Von Nikos Natsidis