Mai-Umzug in Pegau wird zur Meisterleistung der Narren

Pegau

Kaum ist nach zwei Jahren Zwangspause wieder einiges möglich, steppt der sprichwörtliche Bär, lässt sich niemand ein Großereignis entgehen, strömen die Menschen zu tausenden zu Volksfesten. Da bildete Pegau am Sonnabend keine Ausnahme. Kein Wunder: Schließlich hatte der Pegauer Karneval Klub (PKK) zwei ausgefallene Karnevalssaisons nachgeholt und mit dem Mai-Opening eine Sause auf die Beine gestellt, die ihresgleichen suchte.

Tausende Zuschauer säumten die Straßen – und das von Beginn an. Bereits das närrische Treiben rund um den Markt und den Kirchplatz geriet zum Massenspektakel, das Bühnenprogramm der Tanzgruppen wurde zum Besuchermagneten. Und gänzlich zum Hotspot aller Narren und Faschingsfreunde wurde der anschließende Festumzug durch die Stadt. „Als wir im Februar angefangen haben, die Veranstaltung zu planen, haben wir vielleicht mit fünf oder sechs Umzugsteilnehmern gerechnet“, sagte Francis Günther-Köhler vom PKK. Doch mit Ende der Anmeldefrist lagen dann 40 Namen vor: Zahlreiche Karnevalsvereine der Region – unter anderem aus Kitzen/Thesau, Zitzschen, Groitzsch, Lucka und Röcken – nahmen das Mai-Opening in Pegau zum Anlass, endlich wieder einen Hauch von Faschingsluft spüren zu können.

Karneval gehört in den Winter, auch wenn es dann kalt ist

Dass Tausende Besucher gekommen waren, lag nun sicherlich zum einen daran, dass endlich wieder gefeiert werden kann, zum anderen aber ein Stück weit auch am Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad ließ es sich stundenlang im Freien aufhalten. „Dennoch wird das Mai-Opening einmalig bleiben“, betonte Günther-Köhler. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie mache den Narren im kommenden Winter nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. „Karneval gehört in den Februar, auch wenn es dann kalt ist.“

Weder Karnevalisten aus anderen Städten noch Zuschauer aus der ganzen Region ließen sich das Mai-Opening entgehen. Quelle: Mathias Bierende

Dennoch sei das Spektakel im Frühjahr eine besondere Erfahrung gewesen. „Alles, was wir geplant und umgesetzt haben, wurde von den Zuschauern dankend angenommen.“ Für den PKK sei dieser Tag aber zugleich eine Meisterleistung geworden. Denn alles, von der ersten Idee über sämtliche Vorbereitungen bis hin zum Umzug und Bühnenprogramm, habe ausschließlich in den Händen der Vereinsmitglieder gelegen. Wo bislang Caterer die Versorgung der Karnevalisten und Besucher übernommen hatten, mussten nun die Narren selbst ran: an den Grill, ans Kuchenbuffet, hinter den Tresen der Cocktailbar.

Pegauer säumen Röthaer Straßen

Und auf die Bühne. Die Kinder- und Jugendtanzgruppen des PKK brachten ein einstündiges Programm auf die Bretter, die die Welt bedeuten. „Seit zwei Jahren hatte unser Nachwuchs keine Auftritte mehr, umso schöner war es für die Kleinen und Großen, dass sie endlich wieder zeigen konnten, was sie drauf haben“, machte Günther-Köhler deutlich.

Auch die Narren aus Groitzsch waren zahlreich gekommen. Quelle: Mathias Bierende

Den Sonntag hatte der PKK dann genutzt, um nach der Riesenfete wieder klar Schiff in Pegu zu machen. Und um in Rötha die Kostümparade der dortigen Karnevalisten mitzuerleben.

Von Julia Tonne