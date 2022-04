Borna

Zwei Jahre Pandemie haben die Situation für Gewerkschaften nicht leichter gemacht. Das gilt auch für die größte deutsche Gewerkschaft Verdi, die die Interessen zahlreicher Branchen und Berufsgruppen vertritt. Dennoch – oder gerade deshalb – will die Dienstleistungsgewerkschaft am Sonntag zum Maifeiertag auf dem Bornaer Marktplatz Flagge zeigen, erklärt Sebastian Viecenz, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Leipzig-Nordsachsen. Dorthin lädt sie nach zwei Jahren Corona-Zwangspause unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ ein, los geht es 10 Uhr.

Aufwärtstrend unterbrochen

Das zweite Corona-Jahr habe erstmals seit Jahren den Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen unterbrochen. „2021 haben wir etwa 100 Leute verloren“, so Viecenz. Dennoch zählt Verdi in Leipzig/Nordsachsen weiterhin etwa 27 000 Mitglieder. Im Leipziger Südraum und damit auch in Borna sind es mehr als 1000 Mitglieder, die etwa in der Sana-Klinik, aber auch in Verwaltungen und Kindertagesstätten beschäftigt sind. Und da steht Verdi gegenwärtig vor besonderen Herausforderungen, weist Geschäftsführer Viecenz auf die Tarifauseinandersetzungen für die Beschäftigten in den Einrichtungen für den Nachwuchs hin.

Beifallsbekundungen Taten folgen lassen

In den beiden Jahren, die unter Corona-Vorzeichen standen, habe sich die Gewerkschaft auch mit neuen Themen beschäftigen müssen, etwa mit dem Infektionsschutzgesetz. Jetzt gehe es zudem darum, den Beifallsbekundungen für die Beschäftigten etwa im Pflegebereich Taten, also mehr Geld, folgen zu lassen. „Aber jetzt erinnert sich keiner mehr an die warmen Worte“, so Viecenz mit Blick auf den Applaus aus offenen Fenstern und von Balkons.

Probleme wegen Homeoffice

Der Ausbau des Homeoffice bereitet Verdi bei der Durchführung von Arbeitskämpfen ganz konkrete Probleme. Bis vor zwei Jahren reichte es, die Beschäftigten eines Betriebes zum Streik vor das Werkstor auf die Straße zu rufen. Das funktioniere bei Leuten, die alle vereinzelt in ihren häuslichen Arbeitszimmern sitzen, nicht mehr.

Breite politische Positionen

Wenn Verdi für den 1. Mai auf den Bornaer Markt einlädt, haben auch Parteien und Wählervereinigungen die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Dass die AfD nunmehr fast schon traditionell keine Rolle spielt, sei schon wegen der Satzung der Gewerkschaft gerechtfertigt. „Die schreibt vor, dass wir weltoffen sind“, hebt Sebastian Viecenz hervor, und die AfD sei das nicht.

Zugleich betont er, dass Verdi als Gewerkschaft mit etwa zwei Millionen Mitgliedern immer einen großen Spagat machen müsse, wenn es um die Breite der politischen Positionen der Mitglieder geht. Das werde bei zahlreichen Themen deutlich. Etwa bei der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen.

Wertschätzung und Anerkennung

Am Sonntag sprechen auch Landrat Henry Graichen (CDU) und die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). In einer Diskussionsrunde geht es um „Wertschätzung und Anerkennung – zur Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, ein Thema, das der Gewerkschaft besonders wichtig ist. Für Unterhaltung sorgen die Bornaer Tanzelfen und das Duo „Dive in“.

