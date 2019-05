Pegau/Böhlen

Das vorwiegend im süddeutschen Raum verbreitete Maibaumklauen scheint in der Region schlechte Nachahmer zu haben. Sowohl in Pegau als auch in Böhlen haben sich Langfinger an dem Brauchtumssymbol zu schaffen gemacht. Wobei allerdings hier wie dort die ungeschriebenen Regeln dieser Tradition verletzt wurden, sodass die Taten wohl eher als Sachbeschädigung von Rowdys zu werten sind.

In Pegau kamen die Unbekannten in der Walpurgisnacht nach dem 30. April. Allerdings entwendeten sie vom Maibaum auf dem Markt vor dem Rathaus die festlich geschmückte Krone. Sie hängten diese später an einer Laterne am Groitzscher Marktbrunnen wieder auf. Als jedoch die Pegauer Bauhof-Mitarbeiter die Krone am Donnerstagmorgen (2. Mai) abholen wollten, war sie verschwunden.

Der geschmückte Kranz am Maibaum vorm Böhlener Kulturhaus ist am Vormittag des 1. Mai aufgezogen worden. Quelle: Stadtverwaltung/Lena Meier

In Böhlen wurde der Maibaum vor dem Kulturhaus in der Nacht zum 2. Mai heimgesucht. Der Mast wurde gestürzt und dabei stark beschädigt, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem stahlen die Täter den am Vormittag frisch aufgezogenen Maikranz mit seinen bunten Bändern und Blumen. Das Rathaus hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt gestellt und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Der Mast des Böhlener Maibaus ist zerstört. Quelle: Stadtverwaltung/Lena Meier

Die Reste im Boden zeigen: Der Maibaum in Böhlen ist von Unbekannten umgestürzt und abgebrochen worden. Quelle: Stadtverwaltung/Lena Meier

In Bayern, wo der Maibaumklau lange Tradition hat, heißt es allerdings „Finger weg“ bei einem schon stehenden Maibaum; der dürfte nicht entwendet werden. Vor allem muss das Zubehör, also Kranz, Tafeln und anderer Schmuck, an Ort und Stelle zurückgelassen werden – das heißt, nur der Baum/Mast darf das Diebesgut sein. Wobei es untersagt ist, ihn zu zersägen und zu zerkratzen.

Mit einem Gruß vom diesjährigen Maibaum wünschen wir einen schönen Tag der Arbeit und guten Start in den Wonnemonat Mai! Gepostet von Böhlen am Montag, 1. Mai 2017

Und vom Besten am ganzen Klau – dem Friedensschluss per Auslösung des Maibaums mit einem kleinen Fest für Täter und Bestohlene – ist in beiden Städten noch nichts eingefordert worden.

Und wird von den Unbekannten sicherlich auch nicht. Denn sowohl der Kranz von Böhlen als auch die Krone von Pegau sind am Donnerstagmorgen in Neukieritzsch aufgetaucht. Die Feuerwehr hatte beides von Laternenpfählen am Markt sichergestellt. Eine „Entschädigung“ wird die Gemeinde laut Bürgermeister Thomas Hellriegel nicht einfordern. „Ich habe ja nichts gegen eine ordentliche Tradition. Aber das dabei etwas zerstört wird, geht nicht.“ Inzwischen kümmert sich der Bürgerpolizist um die Angelegenheit.

Von Olaf Becher/ Olaf Krenz