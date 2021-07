Mal was anderes in Kitzscher: Hindernislauf durch die Hüpfburg

Kitzscher

So ein Gewimmel auf dem kleinen Sportplatz neben der Oberschule in Kitzscher. Den hatte am vorletzten Schultag allerdings die Grundschule Kitzscher für ihre mehr als 140 Mädchen und Jungen gepachtet. Die Schülerinnen und Schüler durften sich bei lustigen Sportwettkämpfen und Musik mal so richtig austoben.

Agentur bringt Bewegung in die Schule

Dafür hatte sich die Schule ein Team von Trixitt engagiert. Das ist eine Agentur aus dem Ruhrgebiet, die im besten Sinne Bewegung in Schulen bringen will. Die Trixitt-Mitarbeiter statteten die Kinder mit farbigen Leibchen aus und bauten allerlei Wettkampfgeräte und Hindernisse auf, an und mit denen die Klassen im fairen Wettbewerb und mit viel Spaß um Punkte wetteifern konnten.

Känguruspringen für Punkte. Quelle: privat

Springen wie die Kängurus

Diese gab’s zum Beispiel beim Känguruspringen – was ja viel besser klingt als Schlussdreisprung. Zumal hier gleich direkt in die Punktefelder gehüpft werden konnte. Neben einem Sprintwettbewerb dürfte vor allem der Hindernislauf für die meisten der Renner gewesen sein. Führte der doch nicht über gewöhnliche Hürden, sondern quer über und durch einen Parcours in einer großen Hüpfburg.

Sportlicher Schuljahresausklang in Kitzscher: Hier geht's mit Schwung durch die Hüpfburg-Hindernisbahn. Quelle: privat

Viele zeigen einen Spagat

Auch ein lebendiger Tischkicker, bei dem die Mitspieler selbst an festen Positionen im Spielfeld stehen, gehörte zu den mitgebrachten Utensilien. Außerdem schnitten die Trixitt-Leute ihr Programm immer wieder auf die Mädchen und Jungen zu und gingen auf deren Wünsche ein. Als ein Knirps sagte, er wolle wissen, wer alles Spagat kann, wurde das laut durchs Mikrofon gesagt. Und siehe da, etliche saßen gleich mit nach vorn und hinten ausgestreckten Beinen auf dem Boden.

Und als drei Mädchen aus einer Kitzscheraner Tanzgruppe ein Lied aus ihrem Programm erkannten, zeigten sie ihre Tanznummer dazu, und alle versuchten mitzumachen.

In farbigen Leibchen sind die Grundschüler mit Begeisterung bei der Sache. Quelle: privat

Schüler wünschen Wiederholung

Schulleiterin Carola Kuhn freute sich nicht nur über die Begeisterung der Kinder, von denen einige sich Trixitt gleich fürs nächste Jahr wieder wünschten. Sie war auch froh, dass der außergewöhnliche Sporttag überhaupt geklappt hatte. Denn gebucht hatte sie die Bochumer schon zum Anfang des Jahres, als noch lange nicht klar gewesen war, wie es mit der Corona-Pandemie weitergehen wird.

Von André Neumann