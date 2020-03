Großdeuben

Am Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter vor einer Kindertagesstätte in Großdeuben in ein Auto eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter gegen 6.40 Uhr die Fensterscheibe des in der Wiesenstraße geparkten Wagens ein und entwendete den Rucksack einer 38-Jährigen. Der Mann flüchtete, konnte aber von Zeugen beschrieben werden. Ein 42-Jähriger, auf den die Beschreibung passt, wurde zwei Kilometer vom Tatort entfernt festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm die Geldbörse der Geschädigten, ihr Rucksack wurde in der Nähe des Kindergartens gefunden. Die Gegenstände konnten der Frau zurückgegeben werden. Der 42-Jährige sitzt nun wegen besonders schwerem Diebstahl in Untersuchungshaft. Er kommt als Täter für mehrere ähnliche Vorfälle im Leipziger Süden in Frage.

Die Polizei sucht deshalb nach dem Eigentümer einer beigen Federmappe sowie einer Nagelfeile, die der 42-Jährige ebenfalls bei sich trug. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von hgw