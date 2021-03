Neukieritzsch

Am Mittwoch konnte ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, festgenommen werden. Am Morgen suchten die Polizeibeamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Polizeidirektion Leipzig im Bereich von Neukieritzsch einen 45-jährigen Deutschen.

Dieser wurde mit seinem Geländewagen der Marke Fiat festgestellt, ergriff jedoch sofort die Flucht. Die anschließende Verfolgungsfahrt ging über die B176 in Neukieritzsch, die S71 in Richtung Zwenkau, die B2 in Richtung Großdeuben bis hin zur B95 in Richtung Chemnitz. Der Fiat-Fahrer überschritt dabei die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zum Teil erheblich, überholte bei Gegenverkehr und fuhr bei rotem Lichtzeichen über mehrere Kreuzungen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden hierbei teils stark gefährdet.

Mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Der Flüchtige verursachte durch sein Verhalten mehrere Verkehrsunfälle, bei denen aber keine Personen verletzt wurden. An der Verfolgung waren zwischenzeitlich mehrere Polizeifahrzeuge beteiligt, darunter auch zivile. Schließlich gelang die Festnahme des Fahrers. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotener Kraftfahrzeugrennen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Aussagen zum Fahrverhalten des flüchtigen Fiats oder den Verkehrsunfällen geben können. Diese werden gebeten, sich an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2851 (tagsüber) sonst 255 – 2910, zu wenden.

Von kr