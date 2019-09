Pegau

Am Donnerstagvormittag ist in Pegau ein lebloser Mann vor einem Wohnblock in der Stöntzscher Straße gefunden worden. Nach der Meldung eines Nachbarn gegen 10 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst sowie die Feuerwehr zum Einsatz. Letztlich musste der Tod des 53-Jährigen festgestellt werden. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, teilte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, mit. Die Anzeichen deuten auf einen Suizid mittels Fenstersturz hin.

Der Rettungsdienst war vor Ort mit Auto und Hubschrauber, Letztere war kurz nach 10.30 Uhr in der Nähe gelandet, sagte Voigt weiter. „Die Sanitäter begannen zwar mit der Reanimation, aber erfolglos.“ Die Feuerwehr hatte ein Zelt als Sichtschutz aufgestellt. Der Mann wurde dann in die Rechtsmedizin nach Leipzig zur Obduktion gebracht. Die Verwandten wurden informiert.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Sprecher Voigt konnte noch nicht sagen, aus welcher Höhe der Mann gestürzt war. Der Wohnblock hat vier Etage: Hochparterre und drei Obergeschosse.

Von okz