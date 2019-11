Marathon lockt zahlreiche Läufer nach Borna

Borna

Er wird wieder dabei sein: Markus Drescher aus Borna steht auch beim nunmehr 14. Bornaer Marathon in der Starterliste. Er war schon dabei, als die Laufgruppe des Bornaer Volkssportvereins 77 ihre Idee eines geführten Landschaftslaufes rund um Borna im Jahr 2006 zum ersten Mal umsetzte. Die Zahl der Teilnehmer ließ sich damals noch an den Fingern abzählen.

Das ist heute anders. Der Genuss-Lauf am Ende der Lauf-Wettkampf-Saison hat sich schnell herumgesprochen, die Veranstalter müssen die Startplätze begrenzen. Bei rund 60 ist Schluss, auch weil sonst das besondere Prinzip des Laufes nicht mehr funktionieren würde.

Beim Borna-Marathon geht es nicht um Sieg und Platzierungen

In Borna geht es nämlich nicht um Sieg und Platzierungen, schon gar nicht um Bestzeiten. Die Läufer melden sich für Gruppen an, die die 42 Kilometer in einer bestimmten Zeit gemeinsam absolvieren wollen. Das reicht von den eher gemächlich zur Sache gehenden Fünfeinhalb-Stunden-Gruppe mit sechs gemeldeten Startern bis zur schnellsten Gruppe mit vier Läufern, die für die Distanz zwei Stunden weniger Zeit einplanen.

Der Borna Marathon ist für viele Läufer der Abschluss der Saison. Quelle: André Neumann

Die fünf Gruppen starten im Halbstundentakt, die langsamste zuerst, die schnellste zuletzt, so dass alle Läufer nahezu zeitgleich wieder an der Glück-Auf-Sporthalle ankommen. Begleitet werden die Läufer von ortskundigen Radfahrern, außerdem ist jeder Gruppe ein Fahrzeug zugeteilt, aus welchem heraus die Läufer an den Verpflegungsstellen versorgt werden.

Das mit dem gleichzeitigen Ankommen klappt erfahrungsgemäß nicht ganz und nicht bei allen, dennoch treffen sich fast alle nach dem Lauf im Foyer der Sporthalle bei Kuchen, Kaffee und anderen Getränken zum Erlebnisaustausch.

Für Läufer Auspendeln nach einer anstrengenden Saison

Den geführten Marathon in Borna nutzen erfahrene Läufer gern zum Auspendeln nach einer anstrengenden Saison, andere zieht es wegen der besonderen Atmosphäre hierher, wie beispielsweise eine der weltbesten Ultra-Langstrecken-Läuferinnen, Heike Bergmann aus Zeulenroda.

Jens Benndorf vom VSV 77 Borna schickt die nächste Läufergruppe auf die Strecke (2018). Quelle: André Neumann

Ältester gemeldeter Teilnehmer in diesem Jahr ist der 1945 (!) geborene Karl-Jürgen Riedel aus Zwickau, jüngster Starter wird voraussichtlich Tina Schwiersch vom Handballverein Böhlen sein, sie ist Jahrgang 1988.

Nette Geschichten beim Borna-Marathon

Und es gibt auch immer wieder Neulinge und nette Geschichten beim Borna-Marathon. Niels Jäger aus Regis-Breitingen hatte im vorigen Jahr zum ersten Mal teilgenommen, jetzt ist er wieder dabei. Als Verein hat er „Running for Matilda“ eingetragen. So heißt seine vor vier Jahren geborene Tochter. „Ich laufe, damit die immer einen fitten Papa hat“, sagt der Regiser, der vor einigen Jahren mit dem Laufen begann, um seine überschüssigen Pfunde zu verlieren.

Die erste Gruppe startet am 16. November 9.30 Uhr. Ab 14.45 Uhr werden die Läufer an der Sporthalle zurück erwartet. Wer sie anfeuern möchte, ist an der Strecke gern gesehen.

Durchlaufzeiten: Borna-Ost ab 10.05 Uhr, Neukirchen (Cult) ab 11.25 Uhr, Wyhra nahe Holländermühle ab 11.45 Uhr, Blumroda ab 12.10 Uhr, Lobstädt ab 12.30 Uhr, Kahnsdorf (Lagune) ab 13.15 Uhr, Zeltplatz Hainer See ab 13.50 Uhr, Haubitz ab 14.15 Uhr.

Von André Neumann