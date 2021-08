Maria Bräutigam spielt in Rötha Choräle auf einer 300-Jährigen

Rötha

Am Sonntag, 15. August, erklingt in der Röthaer Georgenkirche die 300-jährige Silbermannorgel. Das Konzert in der Reihe „Silberklänge“ beginnt 15 Uhr. Maria Bräutigam wird die Orgel in deren Jubiläumsjahr als Choralspiel-Instrument in Szene setzen, kündigt Kantorin Elisabeth Höpfner an.

Orgelmusik von Bach und Bräutigam

Unter dem Titel „Soli Deo Gloria“ – Gott allein die Ehre – spielt sie Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) und Volker Bräutigam (geboren 1939). Zwischendurch erklingen gesungenen Choräle eines eigens hierfür zusammengestellten Vokalquartetts, welches das Konzert sehr lebendig gestaltet.

Gesang mit vier Stimmen

Das Quartett besteht aus Karolina Karolic (Sopran), Elisabeth Baumgarten (Alt) und Jansen Wallau (Tenor) aus Halle sowie dem Leipziger Kirchenmusikdirektor Lothar Baumgärtel (Bass). Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Festschrift und Festwoche

Die Silbermannorgel in der Kirche St. Georgen wird in diesem Jahr 300 Jahre alt. Das Jubiläum wird mit einer Festwoche begangen, die vom 26. September bis zum 3. Oktober geht. Zuvor wird am 12. September die Festschrift präsentiert.

Von an