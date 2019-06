Borna

Der Tag des Sports zieht in Borna alljährlich viele Sportfreunde und Besucher an. Speziell dafür wird der Marktplatz in eine Sportarena mit Schaubühne umgewandelt. Am Pfingstsamstag stellten Vereine 13 Sportarten vor.

Judokas und Boule-Spieler demonstrieren Können

In zahlreichen Aktionen erlebten die Besucher die Darbietungen mit und kamen oft ins Staunen darüber, was besonders die Kinder und Jugendlichen an sportlichen Leistungen zeigten. Auf der Bühne zeigten die Judokas am Anfang ihr Können und demonstrierten neben anschaulichen Übungen den einen oder anderen Schulterwurf.

Auf ebener Erde rollten die Kugeln der Boule-Spieler über die Matte. Eine Sportart, die einer ruhigen Hand und zielsicheren Schwungs bedarf.

Randsportarten wie Hockey im Fokus

An anderer Stelle spielten sich die Hockeyspieler für ihren Auftritt warm. „Das Hockey ist eine interessante Sportart, bei der die Spieler mit Geschick vorgehen müssen, wobei Training und die Turniere den Teamgeist fördern. Aber genauso ist Spielstrategie gefragt“, sagt Trainer Peter Hoffmann. Er sieht in dem Tag des Sports eine gute Gelegenheit, diese Sportart anderen näher zu bringen.

Die Vorsitzende der AG Sport Edeltraud Lorenz hebt die Bedeutung des Tags des Sports mitten auf dem Marktplatz hervor. „Es ist eine schöne Gelegenheit einem breiten Publikum die einzelnen Sportarten an einer Stelle zu präsentieren. So haben die Besucher die Möglichkeit, gleich an Ort und Stelle mit dem Trainer des Vereins ins Gespräch zu kommen.“

Weniger Resonanz bei Sportvereinen durch Feiertage

Andererseits bedauert sie, dass weniger Sportvereine zugesagt haben, was sicher an dem Feiertags-Wochenende liege, an dem viele etwas unternehmen oder Wettkämpfe haben.

Wind bremst Badminten-Spieler aus

Die Badminton-Spieler konnten an diesem Tag ihr Leistungsvermögen leider nicht ausspielen. „Der Wind ist einfach zu stark, um den Besuchern das Spiel vorzustellen oder sie zu animieren einmal selber den Schläger in die Hand zu nehmen“, sagte Trainer André Fewgas. „Wir spielen zumeist in der Halle, dort gibt es nur den Wind den die Spieler durch ihren Einsatz erzeugen.“ Dennoch freute er sich, hier mit dabei zu sein, um die Fragen der Besucher zu beantworten.

Ehrung für ehrenamtliche Vereinsaktivisten

Zu einer Überraschung wurde die Ehrung für vier ehrenamtliche Vereinsaktivisten, die Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und Andrea Heinze, die Geschäftsführerin des Kreissportbundes, vor den versammelten Zuschauern auf dem Markt vornahmen. Gerd Frost, Jugendleiter beim BSV 91, erhielt Glückwünsche für den Ehrenamtspreis des Deutschen Fußballverbandes, der ihm schon zuvor überreicht worden war.

Monika Kupsch vom Bouleclub Borna bekam auf der Bühne die Ehrennadel des Landessportbundes in Silber überreicht. Diese Anerkennung in Gold ging an Walter Engert vom Sportverein WBG Medizin Borna und an Siegfried Garndt, den Chef des Vereins Lok Borna.

Von René Beuckert, André Neumann