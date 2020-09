Markttag in Leipzig: Wo Händler aus der Region die Städter beköstigen

Landkreis Leipzig

„Ach, die Elke kenne ich schon ewig. Ich helfe ihr ab und zu. Wenn sie mal Pipi gehen muss, bin ich ihre Toilettenablösung“, sagt Schorsch. Alle kennen ihn auf dem Markt nur unter diesem Namen. Er gilt als die gute Seele zwischen den Ständen. Zur Feier des Tages schenkt ihm Verkäuferin Elke Kompe vom Gemüsehof Serka bei Cannewitz einen knallbunten Strauß vom eigenen Feld: „Das ist aber nett von dir, liebe Elke, ich bringe die Blumen gleich ans Grab meiner Mutter.“ Während Elke eifrig Pflaumen unters Volk bringt („Alle wollen sie jetzt Pflaumenkuchen backen“), darf sich Schorsch noch mit Dill eindecken: „Für den Gurkensalat. Schöne dünne Scheiben, dazu Öl, Essig und einen Schuss Kaffeesahne.“

Kornknacker, Dinkelseele, Zwirbelolive – am Stand der Biobäckerei Ricardo Fischer in Kühnitzsch (Gemeinde Lossatal) bildet sich eine Schlange. Verkäuferin Anne Löffler hat alle Hände voll zu tun. Kein Geringerer als Tobias Hollitzer, Gedenkstättenleiter vom Stasi-Museum in der Runden Ecke, ergattert lecker Kuchen. Er wisse die Backkünste aus dem Muldental zu schätzen und komme regelmäßig an den Stand der Kühnitzscher. Er fühle sich selbst schon als halber Muldentaler und verweist auf die Außenstelle des Museums in Machern: „Wer an diesem Wochenende noch nichts vor hat, kann zu uns in den ehemaligen Stasi-Bunker kommen. Am Sonnabend und Sonntag ist jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet.“ Ob es auch Kuchen gibt?

Anzeige

Fit bleiben mit Radfahren, Skilanglauf und „Deliziosi“

Der Falkenhainer Feinschmecker Mirko Zimmermann firmiert ab sofort unter dem Namen „Deliziosi“. Auf der Petersstraße bietet er mediterrane Spezialitäten aus Italien, Kroatien, Spanien und Griechenland an. Olivenöle, Spaghetti, Pesto. Der Renner ist Pasta aus der Toskana: „Martelli-Nudeln kommen aus einer winzigen Fabrik im Dörfchen Lari bei Pisa. Sie sind noch richtig handgemacht“, schwärmt der Falkenhainer, der das Produkt direkt vom Hersteller bezieht. Nicht minder beliebt: Bauernkäse aus Südtirol. Man ist, was man isst. In diesem Sinne sei ihm gesunde Ernährung wichtig, sagt der Falkenhainer, der sich mit Radfahren, Skilanglauf und eben „Deliziosi“ fit hält.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Wurzen, Pegau, Grimma: Die Region füllt den Magen der Großstadt

Es heißt zwar Markttag in Leipzig. Doch wo Leipzig drauf steht, ist zumeist der Landkreis Leipzig drin. Etliche Händler der Region bereichern das großstädtische Treiben: Die Landbäckerei Dietrich aus Erlbach bei Colditz lockt die Kunden genauso an wie die Bäckerei Schwarze aus Bennewitz. Hans-Jürgen Körner vom Obstland Dürrweitzschen ist mit knackigen Früchten und gesunden Säften vertreten. Falk Thiemer vom Wildhandel Broy aus Sachsendorf kann sich vor Kundschaft kaum retten: Kaninchen, Rothirsch, Pferderoulade – weil er wegen eines Unfalls im Stau stehen musste, hat er wertvolle Zeit verloren, bedient jeden Kunden dennoch aufmerksam: „Am Dienstag habe ich Flugenten dabei.“

Eintüten wie am Fließband

Marktbesucher Rainer Paulus ist mit seiner Schwiegermutter auf Einkaufstour: „Ich liebe das Schwätzchen mit den Händlern. Seit 20 Jahren komme ich regelmäßig. Da drüben ist der Imker. Der erzählt dir alles über seine Bienenvölker. Und dort ist der Obsthändler, der die besten Kirschen hat.“ Den mit Abstand besten Käse habe Andrea Nejedly vom Milchschafhof Görne aus Pausitz. Die Verkäuferin freut sich über die Komplimente und tütet wie am Fließband neun verschiedene Sorten Weichkäse ein: Weichkäse mit Kümmel oder grünem Pfeffer oder Dill oder oder – alles aus eigener Produktion! Dazu Salami, Knacker und frisches Lammfleisch. Auch Seife aus Schafmilch und sogar Socken aus 100 Prozent Schafwolle.

Adalbert Maier aus München ordert am Stand von Rainer Borsdorf von der Wurzener Wild GmbH, Teil der Altenbacher Rauchhaupt GmbH, exklusiven Rehrücken. „Was sagen Sie, überlebt das Stück die fünf Stunden Autofahrt bis Bayern im Kofferraum“, vergewissert sich der Kunde: „Aber ja, es ist doch vakuumverpackt“, winkt Borsdorf ab. Maier, weder verwandt noch verschwägert mit Münchens Torwartlegende Sepp Maier, lobt die 1A-Ware und den guten Preis: „In München würde das Stück Fleisch ein halbes Vermögen kosten.“

Logenplatz direkt unterm Rathausturm

Direkt unterhalb des Turms des Leipziger Alten Rathauses logiert die Bäckerei Taubert aus Kitzen bei Pegau. Jana Mischlers Böhmische Buchteln sind hier bereits legendär. Ebenso der Schlesische Mohnkuchen, der Canadier und das Spreewälder Sauerkrautbrot, deftig mit Schinken. Zwei Verkaufswagen besitzt die Bäckerei mit eigenem Ladengeschäft in Kitzen. Mal sei man in Zitzschen, Großdalzig, Tellschütz und Großstorkwitz auf Achse, mal in Halle an der Saale oder eben hier in Leipzig: „Die Kunden mögen uns, kaufen gerne ein. Da fällt das frühe Aufstehen leicht“, scherzt die Verkäuferin, die sich mit Kollegin Monique in die Arbeit stürzt.

Die Gärtnerei Brodkorb aus Zwenkau muss gleich fünf Mitarbeiter aufbieten, um für den Ansturm der Kunden gerüstet zu sein. Um 9 Uhr wird der Freitag-Markt eröffnet, seit 5.45 Uhr sind die Zwenkauer damit beschäftigt, den Stand aufzubauen und auszupreisen, um pünktlich die geballte Vitaminbombe zu zünden: Beeren, Äpfel, Birnen, dazu Blumenkohl, Radieschen und grüner Salat – alles aus eigener Ernte. Es wird wohl nicht vor 18.30 Uhr werden, wenn das Team den Markt in Richtung Heimat verlässt: „Der direkte Draht zum Besucher macht viel Spaß. Wir haben 80 Prozent Stammkunden. Wer einmal von uns nascht, kommt immer wieder“, zeigt sich Annelore Hahn selbstbewusst. Mit Recht!

Von Haig Latchinian