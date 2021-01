Landkreis Leipzig

Franziska Mascheck, designierte SPD-Bundestagskandidatin im Landkreis Leipzig, begrüßt die Einführung des Bildungstickets für Sachsen. „Die SPD entlastet mit der Einführung die Familien und sorgt erneut für ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit. Alle Schüler können für 15 Euro im Monat das Ticket bekommen – egal, ob sie lange Schulwege in ländlichen Regionen oder kürzere in der Stadt haben; egal, ob sie am Nachmittag zum Sportverein im Nachbardorf oder zur Musikschule im anderen Stadtteil wollen. Das ist gerechte Mobilität, umweltfreundlich noch dazu“, so Mascheck, selbstvierfache Mutter und Bundestagskandidatin der SPD im Landkreis.

Der Landtag müsse nun noch die Gelder im Haushalt bereitstellen und die kommunale Ebene müsse schnellstens entsprechende Kreistags- und Stadtratsbeschlüsse fassen. Wenn jetzt weiter alle an einem Strang ziehen, stehe die Ampel auf Grün. „Gerade bei uns auf dem Land ist der Weg in die Grundschule, aber erst recht in die weiterführende Schule ohne Schülertransport oftmals nicht zu machen und zugleich eine finanzielle Belastung für viele. Wenn es auch langfristig eine kostenlose Schülerbeförderung braucht, so hat Verkehrsminister Dulig nach dem Azubiticket, dem Schülerticket nun auch mit dem Bildungsticket preisgünstige Angebote mit Landesgeld unterstützt“, so die Frohburgerin.

Von sp